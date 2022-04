Stiri pe aceeasi tema

- Multe comunitați, cum ar fi școlile, cluburile locale și organizațiile non-profit, folosesc WhatsApp pentru comunicarea zilnica. Meta vine in intampinarea nevoilor acestora prin lansarea Communities, o funcție care va eficientiza comunicarea intre grupurile conectate. Instrumentul le va permite utilizatorilor…

- ”Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a virat in aceasta saptamana o noua transa de bani in conturile beneficiarilor PNDR in valoare totala de peste 7,5 milioane de euro (7.544.772 euro). Platile au fost efectuate pentru a deconta investitiile in mediul rural realizate de catre tinerii si…