Stiri pe aceeasi tema

- Armata din Myanmar este acuzata ca a ucis peste 28 de persoane in timpul unui atac care a avut loc la finalul saptamanii asupra unei manastiri, susține un grup de insurgenți din țara asiatica, potrivit BBC.Cel puțin 28 de persoane au fost ucise de armata din Myanmar la o manastire din sudul regiunii…

- Adelina Nica este destul de activa pe rețelele personale de socializare și impartașește momentele frumoase, dar și cele mai puțin frumoase cu fanii ei de pe Instagram și Facebook. De aceasta data, vedeta a transmis un mesaj tranșant pentru „prietenele” ei. Iata ce le-a spus fosta partenera a lui Mihai…

- Un accident rutier a avut loc pe DN1 Sibiu-Sebes, intersectie cu DC 67, in zona localitatii Saliste, judetul Sibiu, iar in urma coliziunii doua persoane au fost ranite, printre care si un copil in varsta de 5 ani, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Noua din cei 27 de suspecti retinuti in cadrul unei anchete privind traficul de persoane din Belgia au fost arestati, a anuntat miercuri procuratura belgiana, informeaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Premierul Natalia Gavrilița cere sporirea sprijinului Uniunii Europene pentru Republica Moldova in lupta cu traficul de persoane, arme și bunuri din Ucraina, fenomene in creștere pe fundalul razboiului de agresiune al Federației Ruse, transmite Radio Chișinau. Fii la curent cu cele mai noi…

- Mai multe persoane au fost ranite miercuri intr-un atac cu cuțitul in gara centrala din Paris, au anunțat reprezentanții unei companii feroviare citați de CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Andrew Tate, in varsta de 35 de ani, a devenit cunoscut pe internet dupa ce mai multe clipuri in care promova agresivitatea fața de femei au devenit virale pe Tik Tok. Comentariile sale misogine au starnit deopotriva critici dure și admirație printre urmaritorii sai. A devenit „cel mai urat om de pe…

- Politia Rutiera anunta duminica seara ca un accident a avut loc pe DN 22C Constanta - Medgidia, in localitatea Castelu, judetul Constanta, in care au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului, doua persoane au fost ranite. Traficul a fost oprit pe ambele sensuri pentru a permite interventia…