- Meta, compania care deține rețelele sociale Facebook și Instagram, a anunțat ca, in saptamanile urmatoare, ”va pune capat suspendarii” conturilor lui Donald Trump, restricție impusa la inceputul anului 2021, dupa violențele de la Capitoliu, relateaza AFP, citata de Agerpres . ”Publicul trebuie sa poata…

- Avocatul fostului presedinte american a trimis o scrisoare fondatorului platformei Mark Zuckerberg, cerandu-i „o intalnire pentru a discuta despre reprimirea sa rapida” pe reteaua de socializare, relateaza AFP.„Credem ca suspendarea contului de Facebook al presedintelui Trump a distorsionat si restrans…

- Gigantul retelelor sociale a declarat anterior ca va decide pana pe 7 ianuarie daca ii va permite fostului presedinte sa se intoarca. Cu toate acestea, este de asteptat ca decizia sa fie anuntata mai tarziu in cursul lunii, a scris ziarul, citand o persoana familiarizata cu chestiunea. Meta a infiintat…

- Firma mama a Facebook, Meta, a acceptat sa plateasca 725 de milioane de dolari (683 de milioane de euro) in schimbul inchiderii amiabile a unui proces - "class action" - lansat in 2018 de catre utilizatori Facebook, care acuza intreprinderea de faptul ca le-a impartasit datele personale cu terti actori,…

- Comisia parlamentara de ancheta a luarii cu asalt a Capitoliului la 6 ianuarie 2021 recomanda ca fostul presedinte republican Donald Trump sa fie inculpat penal cu privire la patru acuzatii penale, potrivit reprezentantului Jamie Raskin relateaza BBC News, potrivit news.ro. Fii la curent cu…

- Miliardarul american Elon Musk se declara dezamagit de democrați și spune ca il va sprijini pe republicanul Ron DeSantis, guvernatorul Floridei, și rival al lui Donald Trump, in cazul in care acesta va intra in cursa electorala pentru Casa Alba, in 2024, relateaza The Guardian . Dupa ce a sugerat ca…

- Contul de Twitter al fostului presedinte american Donald Trump a fost din nou restabilit, sambata seara, dupa decizia lui Elon Musk de a ridica suspendarea, decisa la scurt timp dupa asaltul Capitoliului de la Washington in ianuarie 2021. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Fostul președinte american Donald Trump nu s-a prezentat luni pentru a depune marturie in fața unei comisii speciale a Camerei Reprezentanților, formata pentru a investiga asaltul Capitoliului din 6 ianuarie 2021, in ciuda faptului ca i s-a oferit o citație, a anunțat comisia in cauza. Fii…