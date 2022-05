Meta a şters zeci de milioane de incitări la violenţă de pe Facebook Meta anunta ca a eliminat de pe Facebook 21,7 milioane de postari care nu respectau regulile privind violenta, in primul trimestru al acestui an. Cifra reprezinta o crestere masiva, aproape dubla, de la cele 12,4 milioane de postari eliminate pentru acelasi motiv in aceeasi perioada a anului anterior. De pe Instagram au fost sterse 2,7 milioane de postari care incurajau violenta, intr-o usoara crestere fata de cele 2,6 milioane de postari din T1 2021. Peste 98% dintre postarile eliminate au fost depistate inainte ca acestea sa fie raportate de utilizatori, se arata in raport. In acelasi timp,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

