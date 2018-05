Stiri pe aceeasi tema

- Mitre, vesminte religioase, aripi de ingeri si cruci au marcat luni seara traditionala gala a Metropolitan Museum of Art (MET) din New York, la care au fost prezente numeroase celebritati, care s-au inspirat din vestimentatia religioasa catolica pentru a participa la aceasta parada mondena, relateaza…

- O bunica de 62 de ani, cu gusturi cam conservatoare in privința hainelor, și-a provocat nepoata, o adolescenta de 14 ani, sa ia parte la un experiment de fashion inedit. Timp de o saptamana, tanara a purtat numai ținute alese cu grija de bunica sa. Rezultatele au uimit-o pana și pe mama fetei. Tinerii…

- Pe langa premiile acordate celor mai bune producții cinematografice și celor mai buni actori, gala Premiilor Oscar reprezinta și un prilej pentru a urmari cele mai spectaculoase și cele mai nefericite apariții de pe covorul roșu.

- Decernarea Premiilor Oscar 2018. La fel ca in fiecare an, pe covorul roșu intins pentru prestigioasa gala din L.A. s-au inregistrat și gafe vestimentare. Surprinzator pentru mulți, Salma Hayek și Emma Stone se afla in topul rușinii. In fața jurnaliștilor, cantareața Andra Day s-a așezat pe covorul roșu…

- Explozie de culoare, așa s-ar putea descrie defilarea de ținute pe covorul roșu la cea de-a 90-a gala a Premiilor Oscar, care s-a desfașurat azi-noapte, la Los Angeles. Fetele de aur ale Hollywood-ului au stralucit la propriu in ținute spectaculoase. Culori vii, rochii indraznețe și decolteuri – vedetele…

- Nici macar sarcina nu le-a determinat pe aceste staruri sa strige din rasputeri ca ele și… partenerul lor vor deveni parinți. Mai mult, au pastrat secret – cel puțin o perioada de timp – numele barbatului cu care l-au conceput pe odorul lor. Rachel McAdams De cand s-a desparțit de Ryan Gosling, actrița…

- Dragii nostri barbati: Va anunt oficial si sper ca de data asta sa intelegeti ca noi, femeile voastre, avem nevoie de haine. Uneori pare ca am avea nevoie de toate, dar de cele mai multe ori avem nevoie doar de blugi albastri, blugi negri, blugi albastri cu rupture, bluzite care sa fie in trend-ul din...…