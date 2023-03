Stiri pe aceeasi tema

- Mesut Ozil a spus adio, la 34 de ani, sportului care l-a facut faimos in lume. Campion mondial in 2014, cu Germania, talentatul decar a fost obligat sa renunțe la fotbal din cauza accidentarilor. Pe 3 martie, la doar o zi dupa ce Mesut Ozil jucase o repriza pentru Bașakșehir, la 0-1 cu Kayserispor,…

- Sebastian Chitoșca (30 de ani), a vorbit, in direct la GSP Live, atat despre situația tatalui și surorii lui, care lucreaza intr-o fabrica din Germania, dar și despre situația fratelui lui, pe care statul german l-a ajutat sa se angajeze, acesta fiind nevoit sa se opereze de doua ori pe creier, in urma…

- Zvonurile privind interesul clubului Real Madrid pentru Jude Bellingham (Borussia Dortmund) nu inceteaza sa circule, ultimul dintre ele venind din Germania, unde postul de televiziune Sky anunta ca spaniolii sunt dispusi sa ofere suma de 100 de milioane de euro plus fotbalistul francez Eduardo Camavinga…

- FC Barcelona a invins duminica, in deplasare, formatia Atletico Madrid, scor 1-0, in etapa a 16-a din La Liga.Ousmane Dembele a marcat unicul gol al meciului de la Madrid, in minutul 22. Pe final, in minutul 90+2, arbitrul Jose Luis Munuera Montero a eliminat cu rosu direct cate un jucator de la fiecare…

- Pentru prima oara in istoria sa, echipa de fotbal Real Madrid nu a avut nici un jucator spaniol in unsprezecele de start la partida disputata sambata in deplasare in fața Villarreal, in etapa a 16-a din campionat, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…