- Falsul chirurg plastician al vedetelor, Matteo Politi, este din nou liber. Judecatorii din Italia au decis sa-l lase in libertate sub control judiciar Condamnat definitiv in Romania, Politi așteapta acum decizia de extradare.

- Un șacal flamand se plimba printr-o comuna de langa Timișoara. Mai mulți cetațeni au postat pe grupurile de Facebook care privesc comuna Moșnița imagini cu un animal care bantuie prin localitate. Potrivit unor comentarii ar fi vorba despre o vulpe, dar majoritatea internauților spun ca animalul este,…

- Avarie la rețeaua de apa intr-o localitate langa Sebeș, din cauza unei alunecari de teren. Furnizarea apei, intrerupta O avarie la rețea a cauzat intreruperea furtnizarii apei potabile in Rahau, a anunțat Apa CTTA, Sucursala Sebeș. ”SC Apa CTTA SA Alba – Sucursala Sebeș anunța intreruperea furnizarii…

- Multe romance care pun in aplicare principiile Feng Shui sunt atente sa organizeze lucrurile lor in locuința in așa fel incat sa aduca energie pozitiva, nu negativa. Nu este intotdeauna simplu sa faci acest lucru, insa. Afla in randurile de mai jos ce obiect nu trebuie sa ții niciodata langa pat. Ce…

- La doar cateva ore dupa ce a fost adus pe lume, un nou-nascut a fost abandonat langa un tomberon din orașul italian Taranto. Descoperirea a fost facuta sambata dimineața, 12 august, de o femeie care iși scosese cei doi caini la plimbare.

- In urma cu o zi, Alina a fost inmormantata in satul in care a copilarit, iar cei dragi abia și-au putut stapani lacrimile. Rapus de durere, Sergiu, iubitul tinerei, a ingenuncheat la mormantul fetei și a gasit cu greu puterea de a se ridica.

- Cei doi copii, de 12 și 13 ani, au cunoscut de mici mici greutațile vieții. Amandoi iși pierdusera un parinte. Unuia ii murise mama, iar celuilalt tatal. Dupa ce și-au terminat treburile prin gospodarie au fugit la scaldat. Nu le-au spus parinților și au mers doi kilometri pe jos ca sa ajunga la rau.Copilul…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, anunța ca a profitat de weekend pentru a se plimba prin targurile populare și a sta de vorba cu oamenii. Edilul are un mesaj și pentru Nicușor Dan, pe care in numeșe „generalul” de langa Cișmigiu.„Am profitat de weekend și m-am dus prin targurile populare,…