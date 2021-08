Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Consiliului Judetean Suceava, Niculai Barba, a declarat ca duminica, 1 august, va fi organizata Ziua portilor deschise la Cetatea de Scaun si mai multe muzee din judet. In program vor mai intra unitați muzeale din județ care aparțin de Muzeul Național al Bucovinei. Niculai Barba a…

- Muzeul Național al Bucovinei invita copiii pasionați de arta populara, sa participe la Atelierul de creație ”Micii meșteșugari” aflat la editia a XXIV-a. Programul se desfașoara in perioada 12 – 23 iulie 2021, la Muzeul Satului Bucovinean, de luni pana vineri, intre orele 10 -14. Atelierele sunt: Incondeierea…

- In baza parteneriatelor incheiate intre Muzeul Național al Bucovinei, Muzeul Olteniei Craiova și Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș, in perioada 18 iunie – 30 septembrie 2021, in Casa Ostra din Muzeul Satului Bucovinean, va putea fi vizitata expoziția temporara Identitate romaneasca…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barba, i-a invitat pe suceveni la Noaptea Muzeelor la Muzeul Național al Bucovinei. Niculai Barba a amintit ca in aceasta seara vizitarea obiectivelor Muzeului Național al Bucovinei este gratuita. Astfel, Cetatea de Scaun a Sucevei, Muzeul de Istorie…

- Pe 12 iunie, in intervalul orar 18.00-24.00, intrarea va fi gratuita la Muzeul de Istorie din Suceava, la Cetatea de Scaun și la Muzeul de Științele Naturii, cu ocazia evenimentului cultural „Noaptea Muzeelor”. In aceeași zi, la Muzeul Satului Bucovinean, accesul la vizitare va fi liber intre orele…

- Muzeul ASTRA va gazdui de vineri, 28 mai, pana marti, 1 iunie, 22 de mesteri populari care vor participa la Targul de Jucarii, ajuns la cea de a 14-a editie, informeaza un comunicat de presa remis AGERPRES. "Muzeul ASTRA, institutie ale carei actiuni sunt posibile prin finantarea Consiliului Judetean…

- Incepand cu aceasta luna, redeschidem pentru vizitare inca patru dintre obiectivele muzeale administrate de Muzeul Național al Bucovinei. Daca in anul care a trecut, in luna mai, s-a deschis pentru public Cetatea de Scaun a Sucevei, Muzeul Satului Bucovinean, Muzeul de Istorie, Muzeul de Științele Naturii…