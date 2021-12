Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Belarusului in Moldova, Anatolii Kalinin, prin intermediul portalului Noi.md i-a felicitat pe toți locuitorii Moldovei cu Anul Nou și Craciunul, urindu-le in noul an multa sanatate, prosperitate, bucurie, fericire in familie, noroc și un cer senin și liniștit…

- Moldova se va confrunta, in perioada sarbatorilor de iarna, cu un nou val de infectari cu noul coronavirus, sustine expertul in Sanatate, Ala Tocarciuc. Aceasta are si o explicatie - rata mica de vaccinare si relaxarea masurilor de protectie.

- Studenții din mai multe instituții de învațamânt superior din țara vor reveni la ore cu prezența fizica, decizia a fost luata în baza hotarârii Comisiei Extraordinare de Sanatate publica a municipiului Chișinau. Cei care vor fi cu prezența fizica vor fi studenții…

- La Chișinau, medicii de familie sunt și ei pe prima linie in lupta impotriva COVID-19. Despre aceasta a declarat șeful interimar al Direcției Generale Asistența Sociala și Sanatate a primariei municipiului Chișinau, Boris Gilca, in cadrul emisiunii "Mecanismul de acțiune cu Elena Levițkaia-Pahomova"…

- Situația cu privire la COVID-19 in Chișinau ramine complicata, deși exista o anumita tendința spre scadere a numarului de infecții zilnice. Despre acest lucru a declarat șeful interimar al Direcției Generale Asistența Sociala și Sanatate a primariei municipiului Chișinau, Boris Gilca, in cadrul emisiunii…

- Când era mica, Ioana Popescu își dorea sa devina doctor. Pe urma, a vrut sa se faca pilot. În cele din urma a facut o facultate particulara de management, iar acum e șomera. Parinții ei o acuza ca nu-și cauta suficient de insistent job, dar la tonele de cv-uri depuse, Ioana nu a primit…

- Autoritațile din Sanatate anunța despre decesul a 43 de persoane cauzat de infectarea cu virusul Covid, inregistrate astazi in Moldova. Bilanțul deceselor in țara noastra a ajuns la 7 619 de cazuri.

- In doua saptamani, Moldova ar putea inregistra cinci mii de cazuri zilnice de COVID-19. Cel putin asta sustin expertii in sanatate, care declara ca trebuiau introduse restrictii mai dure inca de saptamana trecuta.