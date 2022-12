Stiri pe aceeasi tema

- Argentina s-a impus in fața Franței, intr-o finala a Campionatului Mondial interzisa cardiacilor, caștigata de „pume” la loteria loviturilor de departajare, 3-3 (4-2 d.pen). „Thiller-ul” din Qatar i-a adus lui Leo Messi singurul trofeu care-i lipsea, ravnita Cupa Mondiala. ...

- Prezent in Doha, Gary Lineker va susține Argentina in finala Campionatului Mondial, contra Franței. Argentina - Franța e marea finala a Campionatului Mondial din Qatar 2022. Ultimul act se va disputa azi, de la ora 17:00. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT+FOTO pe GSP.ro și in direct pe…

- Lionel Messi va juca azi a doua finala de Campionat Mondial din cariera sa, contra Franței, dar cariera sa ar fi putut fi total diferita. Argentina - Franța e marea finala a Campionatului Mondial din Qatar 2022. Ultimul act se va disputa azi, de la ora 17:00. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT+FOTO…

- David Trezeguet, fostul mare atacant francez, campion mondial in 1998, ține cu Argentina in finala de la CM 2022. Argentina - Franța e marea finala a Campionatului Mondial din Qatar. Ultimul act se va disputa duminica, 18 decembrie, de la 17:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TVR 1.…

- Ousmane Dembele, extrema de 25 de ani a Barcelonei și a Franței, a prefațat duelul cu Argentina, din finala Campionatului Mondial. Argentina - Franța se joaca duminica, de la ora 17:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmisa la TV pe TVR 1. Titular in atacantul lui Didier Deschamps, Dembele…

- Argentina a invins Croația, scor 3-0, in semifinalele Campionatului Mondial din Qatar. Lionel Messi și Julian Alvarez (x2) au marcat golurile sud-americanilor. Astazi, selectionata Frantei, campioana mondiala en-titre, va intalni echipa Marocului, pe Al Bayt Stadium din Al Khor, de la ora 21:00. Citește…

- Lionel Messi (35 de ani), superstarul naționalei Argentinei, a spus ca el și colegii sai au suferit mult in meciul care a asigurat calificarea „pumelor” in semifinalele Campionatului Mondial din Qatar. De asemenea, „Purecele” a lansat un atac și la arbitrul partidei, centralul spaniol Mateu Lahoz,…

- Cu reusita din partida cu Mexic, Lionel Messi l a egalat pe Diego Armando Maradona la numarul de goluri marcat la Mondiale.Echipa nationala de fotbal a Frantei a devenit prima dintre participantele la Campionatul Mondial din Qatar care obtine calificarea in optimile intrecerii, dupa ce a castigat primele…