Selectionata Argentinei s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, dupa ce a invins echipa Australiei cu scorul de 2-1 (1-0), sambata seara, pe Ahmad Bin Ali Stadium din Ar-Rayyan.

- O noua zi spectaculoasa la Mondialul din Qatar. Messi a facut un meci de zile mari impotriva Australiei și a reușit cel de-al noulea sau gol la Campionatele Mondiale, chiar la meciul cu numarul 1.000.

Selectionata Argentinei conduce echipa Australiei cu scorul de 1-0, la pauza meciului care are loc sambata seara, pe Ahmad Bin Ali Stadium din Ar-Rayyan, in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, potrivit Agerpres.Lionel Messi a marcat singurul gol, in min. 35.

Echipele de start pentru meciul dintre echipele Argentinei si Australiei, care are loc sambata seara, pe Ahmad Bin Ali Stadium din Ar-Rayyan, in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, potrivit Agerpres:

- Argentina – Australia este cel mai important meci al zilei de la Campionatul Mondial de Fotbal, programat la doar dupa ore de duelul in care reprezentativa din Țarile de Jos va infrunta SUA. Toate privirile sunt indreptate spre Lionel Messi, dupa ce starul sud-american a ratat un penalty in duelul cu…

- Argentina - Australia, meci contand pentru optimile de finala ale Cupei Mondiale din Qatar, este programat, sambata, 3 decembrie, de la ora 21:00, pe Ahmad bin Ali Stadium din Al-Rayyan, si va fi transmis in direct de TVR 1.

- ​Miercuri vom afla numele naționalelor din Grupele C și D care vor obține calificarea in optimile Cupei Mondiale din Qatar. Argentina lui Lionel Messi și Polonia lui Robert Lewandowski se vor intalni intr-un meci pentru totul sau nimic. Cele patru partide vor fi LiveBlog pe HotNews.ro și in direct pe…