- Argentinianul Lionel Messi, care si-a anuntat despartirea de FC Barcelona in cursul unei conferinte de presa pe care a sustinut-o pe Camp Nou, este asteptat in cursul zilei de duminica in capitala Frantei, unde urmeaza sa semneze un contract cu echipa de fotbal Paris Saint-Germain, anunta L'Equipe…

- S-a incheiat o era la FC Barcelona! Leo Messi pleaca de pe Camp Nou din cauza fair-play-ului financiar. Gruparea catalana nu-si permite sa-l mai plateasca. Asta desi, conform jucatorului, argentinianul de 34 ani s-a oferit sa-si micsoreze salariul cu 50 la suta. Duminica, Messi a sustinut o conferinta…

- Starul argentinian Lionel Messi a izbucnit in lacrimi la conferinta de presa pe care a sustinut-o duminica, la stadionul Camp Nou, in cadrul careia si-a anuntat despartirea de FC Barcelona, clubul la care si-a petrecut intreaga sa cariera de fotbalist. Foto: (c) Albert Gea / REUTERS "Nu stiu daca…

- ​Tehnicianul Ronald Koeman a postat, sâmbata, în social media, un mesaj adresat argentinianului Lionel Messi, care nu va continua la FC Barcelona."Înca îmi este greu sa înteleg ca nu o sa mai joci pentru FC Barcelona. Multumesc pentru tot ce ai facut pentru clubul…

- Intr-un interviu acordat celor de la GQ, celebrul cantareț cunoscut sub numele de scena The Weeknd a marturisit ca a renunțat la stilul de viața distructiv și a inceput sa adopte obiceiuri mai sanatoase. Stilul de viața abordat se numește sober lite și se refera la o abstinența care nu este dusa pana…

- FC Barcelona a anunțat oficial ca Leo Messi (34 de ani) nu va mai continua la clubul catalan! Motivele sint de ordin financiar. Fanii Barcelonei inca spera la o soluție salvatoare și au inceput sa iși faca apariția in jurul arenei Camp Nou. CVC Capital Partners este o firma cu sediul in Luxemburg și…

- Lionel Messi nu mai semneaza cu Barcelona! Deși parea ca este doar o chestiune de timp pana cand argentinianul semneaza noul contract, clubul catalan a anunțat ca Lionel Messi nu va mai continua pe Camp Nou. „Ultima ora | Leo Messi nu va continua la FC Barcelona” a fost anunțul facut de gruparea catalana.…

- Judetul Vrancea a ajuns incidenta zero, dupa ce timp de doua saptamani nu s-a inregistrat niciun nou caz de infectare cu coronavirus. Prefectul judetului, Gheorghita Berbece, le-a transmis locuitorilor ca, dupa 16 luni de pandemie, se pot bucura de viata, insa i-a indemnat la prudenta. Anuntul a fost…