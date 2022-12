Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul selectionatei Argentinei, Lionel Messi, a fost desemnat de FIFA cel mai bun jucator al editiei 2022 a Cupei Mondiale de fotbal, din Qatar, duminica seara, dupa ce si-a condus echipa la castigarea trofeului in finala cu Franta.

- Lionel Messi va juca azi a doua finala de Campionat Mondial din cariera sa, contra Franței, dar cariera sa ar fi putut fi total diferita. Argentina - Franța e marea finala a Campionatului Mondial din Qatar 2022. Ultimul act se va disputa azi, de la ora 17:00. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT+FOTO…

- Lionel Scaloni, selectionerul Argentinei, a declarat sambata, la conferinta de presa sustinuta inaintea ultimului act al Cupei Mondiale din Qatar, ca finala dintre Argentina si Franta nu poate fi redusa doar la un duel intre Lionel Messi si Kylian Mbappe. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Lionel Messi, superstarul si capitanul selectionatei de fotbal a Argentinei, a lipsit de la antrenamentul colectiv de joi al nationalei tarii sale, cu trei zile inaintea finalei Cupei Mondiale din Qatar impotriva echipei Frantei, detinatoarea trofeului, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Capitanul selectionatei Croatiei, Luka Modric, regreta ca echipa sa nu a mai reusit sa repete performanta de la editia trecuta a Cupei Mondiale, oprindu-se de aceasta data in semifinale, dupa esecul suferit marti seara in fata Argentinei, scor 0-3, la turneul final din Qatar. „Nu am reusit, din pacate.…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, care se afla in Argentina pentru a disputa un meci demonstrativ in compania norvegianului Casper Ruud, a afirmat ca Lionel Messi si colegii sai din nationala "albiceleste" raman in continuare printre favoritii Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, in ciuda esecului suprinzator…

- Lionel Messi (35 de ani) a alcatuit lista cu aspirantele pentru titlu la Campionatul Mondial din Qatar și a așezat in frunte Brazilia și Franța, „foarte puternice și omogene”, Spania, „tanara și cu idei clare”, dar și Argentina, „mai așezata și care o va lua „pas cu pas”. ...