Stiri pe aceeasi tema

- Leo Messi (35 de ani) n-ar mai da curs ofertei de la Al-Hillal și ar alege campionatul nord-american. Englezii susțin ca starul argentinian ar incasa și un procent din veniturile pe care transferul lui in MLS le-ar aduce lui Adidas, și un procent din banii proveniți de la abonații MLS Pass. Mutarea…

- Antrenorul lui Inter Miami, Phil Neville, tocmai a fost demis de patronul David Beckham, iar favorit sa-i ia locul este argentinianul Gerardo „Tata” Martino. Totodata, conform cotidianului catalan Sport, fostul mare fotbalist englez i-a facut o oferta concreta lui Leo Messi (35 de ani): 200 de milioane…

- Leo Messi, 36 de ani pe 24 iunie, vrea sa devina jucatorul cel mai titrat al istoriei fotbalului și mai are nevoie de un singur trofeu pentru a ajunge la 44 și a-l depași pe Dani Alves. Unde se va transfera dupa PSG? Xavi il vede la Barcelona, dar Marca il vede la Al-Hilal. Ultima saptamana a lui Leo…

- Sergio Busquets (34 de ani) pleaca de la Barcelona, iar Javier Tebas, președintele la La Liga, considera ca acesta este un pas spre intoarcerea lui Lionel Messi (35). Argentinianul pleaca de la PSG in vara și este dorit inapoi la Barcelona. Marea problema este ca echipa „blaugrana” depașește deja cu…

- Tatal lui Lionel Messi, Jorge, a dezmintit marti zvonurile despre plecarea fotbalistului argentinian in Arabia Saudita, informeaza RMC Sport. Intr-un comunicat, Jorge Messi a dezmintit zvonurile despre un eventual acord cu Arabia Saudita. El a adaugat ca o decizie va fi luata dupa incheierea sezonului…

- Lionel Messi va pleca de la Paris Saint-Germain la finalul sezonului, cand ii expira contractul, au declarat surse pentru ESPN. Luna trecuta, ESPN a raportat ca este puțin probabil ca Messi sa semneze un nou contract cu clubul francez, iar sursele au declarat acum ca ambele parți au convenit sa nu-i…

- Argentinianul e la un pas de desparțire la Paris, a anunțat L'Equipe, dezvaluind ca șefii lui PSG vor ca atacantul in varsta de 35 de ani sa accepte reducerea salariului cu 75% pentru a continua. Barcelona il așteapta inapoi. Inca trei luni mai are Leo Messi din contractul cu PSG și, foarte probabil,…

- Lionel Messi se afla in ultimele șase luni de contract cu PSG și a luat o decizie care va provoca o serie de controverse. Argentinianul pleaca in Arabia Saudita, vineri, in contextul in care echipa sa a fost eliminata din Champions League, iar sambata are un meci important in campionat contra celor…