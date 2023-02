Messi închide gura criticilor săi: record uluitor stabilit de jucător Atacantul argentinian lionel Messi a marcat al 700-lea meci din cariera la nivel de club. Atacantul a atins un punct istoric in meciul din etapa a 25-a a campionatului Franței cu Marsilia, care s-a incheiat cu o victorie zdrobitoare, 3-0 pentru parizieni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

