Canicula urmează să fie înlocuită de furtuni

Meteorologul ANM, Alina Șerban, susține că România se va confrunta cu o vreme extrem de ciudată. Temperaturile sunt chiar de caniculă în weekend, dar vor... The post Canicula urmează să fie înlocuită de furtuni appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad . [citeste mai departe]