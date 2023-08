Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi (36 de ani) a marcat de doua ori pentru Inter Miami cu FC Dallas, 4-4 și 5-3 dupa penalty-uri, și a ajuns la 7 reușite pentru noua lui echipa, in 4 meciuri. Astfel, Leo a ajuns deja pe locul 4 in topul marcatorilor din istoria lui Inter Miami, club inființat in 2018. Mai are nevoie de doua…

- Coproprietarul clubului american a reacționat cu emoții dupa ce argentinianul a marcat golul victoriei in ultimele secunde ale meciului cu Cruz Azul. David Beckham, coproprietar al clubului Inter Miami din MLS și fost jucator al naționalei Angliei, a reacționat emoționat la primul gol marcat de Lionel…

- Lionel Messi a fost aproape de a intra in coliziune cu un alt participant la trafic din Fort Lauderdale, Florida. Argentinianul lui Inter Miami a fost filmat cand evita accidentul, dar Marca scrie ca nu a fost vina lui. Un fan i-a distras atenția, apropiindu-se de mașina lui Messi, aflata in mers, in…

- Gerardo „Tata” Martino se intoarce in MLS ca antrenor al Inter Miami, au anunțat reprezentanții clubului. Mișcarea vine dupa ce Lionel Messi a anunțat, la inceputul acestei luni, ca intenționeaza sa semneze cu clubul. Martino l-a antrenat anterior pe Messi la Barcelona, dar și la naționala Argentinei.

- Tehnicianul englez Steven Gerrard ia in calcul o oferta pentru a deveni antrenor al clubului saudit Al-Ettifaq. CITESTE SI Deși nu face aproape nimic pentru sport, Nicușor Dan se lauda cu realizarile altra: Bucureștiul a devenit un punct important pe harta marilor intreceri sportive 14:41 34…

- Clubul Paris Saint-Germain a pierdut peste 2 milioane de urmaritori pe Instagram in ultima saptamana dupa anuntul plecarii fotbalistului argentinian Lionel Messi, informeaza joi AFP.Gruparea americana Inter Miami, unde va semna Messi, a castigat 3,7 milioane de urmaritori in aceeasi perioada, potrivit…

- Dupa ce, miercuri seara, Lionel Messi (35 de ani) a anunțat ca va semna cu gruparea Inter Miami, din MLS, presa internaționala anunța ca David Beckham (48 de ani), patronul americanilor, incearca sa aduca langa argentinian alți fotbaliști cu nume din fotbalul mondial. ...