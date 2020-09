Stiri pe aceeasi tema

- Un responsabil al echipei Inter Milano, vicecampioana Italiei la fotbal, a dat asigurari ca achizitionarea lui Lionel Messi, sextuplu castigator al "Balonului de Aur", nu intra in obiectivele si posibilitatile gruparii milaneze, informeaza AFP. "Eu nu stiu de unde vin aceste idei", a afirmat, pentru…

- Transferul lui Leo Messi la Manchester City este pe clipa ce trece mai aproape de materializare. Cei de la FC Barcelona continua sa se opuna, dar jucatorul este convins ca poate sa plece liber de contract. Chiar si in cazul in care catalanii ar avea castig de cauza, oricum sunt sanse mici sa se poata…

- Messi ar primi 100 de milioane brut anual de la Manchester City pana in 2025. Inaintea mutarii in MLS, la finalul acordului cu „cetațenii” lui Guardiola, are un bonus de 250 de milioane pentru ca vine liber de la Barcelona. Manchester City a pregatit un superpachet financiar pentru a-l convinge pe…

- Clauza de reziliere in valoare de 700 de milioane de euro a lui Lionel Messi (33 de ani) nu mai este valabila, anunța presa din Spania. Telenovela plecarii lui Lionel Messi de la Barcelona continua. Catalanii nu aveau de gand sa il lase pe argentinian sa plece decat daca o echipa ii achita clauza de…

- Cotidianul Sport a scris, vineri, ca Manchester City se pregateste sa faca prima oferta pentru transferul atacantului Lionel Messi de la FC Barcelona.Citește și: De ce grabește PSD moțiunea (surse) Potrivit sursei citate, City este dispusa sa-i cedeze pe Bernardo Silva, Gabriel Jesus…

- ​Jurnaliștii de la Sport.es vorbesc despre o prima oferta pe care Manchester City o va face Barcelonei pentru a-l achiziționa pe Lionel Messi. In urma cu doar cateva zile, argentinianul a precizat ca-și dorește sa plece de la gruparea de pe Camp Nou. Cu toate ca oficialii Barcelonei au precizat ca nu…

- ​Jurnaliștii de la Sport (apropiați de clubul catalan) vorbesc despre o prima oferta pe care Manchester City o va face Barcelonei pentru a-l achiziționa pe Lionel Messi. În urma cu doar câteva zile, argentinianul a precizat ca-și dorește sa plece de la gruparea de pe Camp Nou. Conform…