Messi, amenintat cu moartea de palestinieni Ultima partida de verificare a Argentinei inaintea debutului la Cupa Mondiala trebuia sa aibe loc in Israel. Scriem „trebuia” fiindca intalnirea nu va mai avea loc, fotbalistii sud-americani luand decizia sa nu se prezinte la meci din cauza numeroaselor amenintari primite de la palestinieni! Asadar, amicalul Israel – Argentina a fost anulat, arata un comunicat […] Messi, amenintat cu moartea de palestinieni is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

