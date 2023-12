Messi a fost desemnat sportivul anului 2023

Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul argentinian Lionel Messi a fost desemnat "Sportivul anului" de revista americana Time, a anuntat radioteleviziunea belgiana RTBF.Time a dezvaluit marti numele atacantului argentinian care a bulversat Liga nord-americana de fotbal (MLS) de la sosirea sa in acest campionat, potrivit Agerpres.…

- Starul argentinian Lionel Messi a afirmat ca isi doreste „mai mult ca niciodata” sa participe la Cupa Mondiala de fotbal din 2026, insa recunoaste ca „va fi dificil” sa joace la competitia care va avea loc peste trei ani si jumatate in Statele Unite, Mexic si Canada. „Singurul lucru la care ma gandesc…

- Venirea fotbalistului Lionel Messi la echipa Inter Miami in vara acestui an este un "cadou pentru America si pentru MLS" (Major League Soccer), a declarat David Beckham, presedinte si coproprietar al clubului din Florida, intr-un interviu acordat miercuri AFP in orasul indian Mumbai, unde a asistat…

- Lionel Messi (36 de ani) a revenit in Statele Unite, dupa ce luni al 8-lea Balon de Aur. Iar colegii de la Inter Miami l-au sarbatorit. Starul argentinian a revenit la antrenamentele echipei lui Tata Martino, iar jucatorii de la Inter Miami au ținut sa-l celebreze pentru triumful sau. VIDEO. Cum a…

- Lionel Messi a reușit sa cucereasca Cupa Mondiala 2022 din Qatar alaturi de naționala Argentinei, dupa ce sud-americanii au invins Franța in finala. La cateva luni de la acest succes, decarul argentinian, care in aceasta vara s-a transferat la Inter Miami, a vorbit despre participarea sa la urmatoarea…