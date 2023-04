Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei au fost ucise și o persoana a fost ranita intr-un atac cu cuțitul despre care se crede ca ar fi fost efectuat de un refugiat afgan la Centrul Ismaili din Lisabona marți (28 martie), au declarat oficialii. Ofițerii au impușcat atacatorul dupa ce acesta a refuzat sa depuna arma și s-au apropiat…

- Barcelona – Real Madrid 2-1. Catalanii au castigat „El Clasico” si s-au distantat la 12 puncte in fruntea clasamentului, cu 12 etape inaintea finalului de campionat. Franck Kessie a marcat golul care poate aduce titlul pentru echipa lui Xavi in al doilea minut al prelungirilor. In Italia, Juventus a…

- Liverpool a obținut o victorie istorica in fața lui Manchester United! Tot astazi, Barcelona s-a distanțat la 9 puncte de Real Madrid, dupa rezultatele inregistrate in etapa a 24-a din La Liga. In Serie A, AS Roma a rapus Juventus in derby-ul de pe Stadio Olimpico. Toate meciurile tari din campionatele…

- Kylian Mbappe (24 de ani) a inscris in PSG - Nantes, 4-2, și a devenit cel mai bun marcator din istoria clubului parizian, cu 201 reușite, una peste Edinson Cavani. Mbappe a intrat astfel intr-o categorie selecta a jucatorilor care au devenit cei mai buni marcatori din istoria marilor cluburi europene.…

- Peter Schmeichel (59 de ani), fostul mare portar al lui Manchester United, l-a criticat pe Bruno Fernandes (28 de ani), mijlocașul portughez al „diavolilor roșii”, dupa victoria obținuta de trupa lui Erik ten Hag (53 de ani) in fața celor de la FC Barcelona, scor 2-1, joi seara. Englezii au reușit calificarea…

- Sergio Ramos (36 de ani) a jucat 9 ani alaturi de Cristiano Ronaldo (38), dar spune ca Lionel Messi (35), cu care este coleg de un an și jumatate, este „cel mai bun jucator pe care fotbalul l-a dat vreodata”. Sergio Ramos și Lionel Messi au fost rivali in Spania intre 2005 și 2021, de multe ori protagoniști…

- Cristiano Ronaldo a fost titular si capitan la Al-Nassr, in timp ce Arsenal s-a impus in derby-ul nebun cu Manchester United. Rezultatele zilei, din meciurile tari din Europa, sunt pe AS.ro! Barcelona si Real Madrid s-au impus si ele in partidele de Spania, si mentin deschisa lupta la titlu in La Liga.…

- Cristiano Ronaldo, acum la Al Nassr, a vizitat-o ieri pe Real Madrid la antrenament. Formația la care portughezul a scris istorie se antreneaza in Arabia Saudita pentru finala Supercupei Spaniei, cu Barcelona. Ronaldo a stat pe margine la ședința de pregatire, unde s-a intreținut cu antrenorul Carlo…