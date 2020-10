Facebook vrea sa adune toate aplicatiile de messaging intr-una singura, iar pentru inceput, utilizatorii de Instagram vor putea trimite mesaje in Messenger. Compania lui Mark Zuckerberg a facut primul pas in fuzionarea Facebook Messenger, Instagram si Whatsapp. Pentru inceput, utilizatorii de Instagram vor putea trimite mesaje direct in Messenger. Optiunea nu este obligatorie, iar utilizatorii […]