Meseriile viitorului. 7 joburi care nu vor disparea

Stiri pe aceeasi tema

- Bitcoin, descrisa drept moneda virtuala a viitorului, s-ar putea dovedi în curând ineficienta. Si asta deoarece consumul de energie necesar pentru producerea sau minarea sa ar putea sa îi depaseasca valoarea.

- Mesaje haioase de 1 Mai pentru colegii de munca. Iți poți face colegii sa zambeasca, trimițamdu-le mesaje interesante de 1 mai. Mai jos va prezentam cateva idei de urari haioase pentru apropiați. Mari, mici, inalte, subtiri, bondoace. Pentru toate gusturile! Cum sa te duci la munca tocmai azi cand te…

- Peste jumatate dintre romani vor sta acasa in mini-vacanța de 1 mai, 20% se pregatesc de o ieșire la padure, iar 15% merg la munte. Litoralul romanesc și City Break-urile completeaza clasamentul, fiecare insumand 6% dintre opțiuni. Dintre cei care opteaza sa petreaca mini-vacanta departe de casa, o…

- In urma discuțiilor cu managerii a peste 350 de spitale, premierul Viorica Dancila a declarat ca Guvernul va veni cu solutii corecte la problemele privind salarizarea personalului medical, iar Olguța Vasilescu a declarat ca n-o impresioneaza nicio greva. Intalnirea premierului Viorica Dancila și a…

- Liviu Dragnea a adaugat ca aceste lucruri se vor lamuri luni, cand prim-ministrul, ministrul Sanatatii, consilieri guvernamentali, ministrul Muncii se vor intalni cu managerii de spitale."Pe noi ne intereseaza sa nu scada salariile de la o luna la alta si pentru ca nu in toate spitalele…

- Unde nu sunt probleme?! Premierul Viorica Dancila le-a cerut ministrilor Sanatatii, Muncii si Finantelor Publice sa gaseasca solutii la problemele din sanatate, ea cerand ca managerii spitalelor unde sunt probleme sa fie invitati, luni, la o discutie pentru a identifica solutii. ”Vreau sa rog pe doamna…

- "Am discutat si ieri, in weekend-ul asta am stat impreuna cu mai multi colegi si cu doamna prim-ministru Dancila, si i-am rugat pe doamna Olguta Vasilescu si pe ceilalti colegi din Guvern sa prezinte totusi toate informatiile legate de salarizare. Vorbim de Sanatate. Este un domeniu pe care noi l-am…

- Exodul medicilor in strainatate s-a redus cu 40% doar pe promisiunea de crestere a salariilor in sistemul sanitar si au inceput sa sune medici care sunt la clinici importante in strainatate ca vor sa se intoarca in Romania, a declarat miercuri, la postul public de televiziune, ministrul Muncii, Lia…