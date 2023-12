Stiri pe aceeasi tema

- Adina Buzatu, una dintre cele mai cunoscute creatoare de moda din Romania, am vorbit despre cele mai intime subiecte din viața ei. In emisiunea lui Denis Rifai, vedeta a vorbit, printre altele, și despre tinerețea ei, pe vremea cand nu era celebra și nici nu avea o situație financiara prea buna. Cum…

- VENITURI…Cei 750 de angajati ai Spitalului Municipal „Elena Beldiman” din Barlad, ramasi fara vouchere de vacanta in perioada estivala, si-au primit acest drept recent, dupa ce Guvernul a aprobat OUG 63/2023, prin care s-au asigurat de la nivel central aceste fonduri. Partea interesanta este ca spitalul…

- In ultimii ani, tinerii din Romania au inceput sa isi indrepte atentia, tot mai mult, catre un domeniu care, in urma cu ceva timp, nu spunea prea multe la noi in tara. Astfel, foarte multi tineri isi propun, inca de mici, sa devina IT-isti

- Cu un razboi la granița, Romania iși intarește capacitatea de aparare și prin angajarea de noi militari. In aceste zile, au loc probe probe dure pentru ocuparea unor joburi la Forțele Navale Romane pentru care s-au inscris deja sute de candidați.

- Ce meserii sunt platite cu peste 3000 de euro pe luna, chiar fara diploma de Bac Sa ai un salariu decent, din care sa iți poți permite sa te bucuri de viața fara sa iți faci griji pentru ziua de maine, este destul de greu de obținut, mai ales in condițiile in care inflația a atins niveluri uriașe, iar…

- Liderul AUR, George Simion, se afla in atenția publicului cu fiecare declarație scandaloasa și conflict politic in care este implicat. Cu toate acestea, puțin știu cine sunt parinții lui George Simion. Liderul politic a vorbit recent despre familia sa și despre rolul important pe care l-a avut mama…

- Un barbat de 47 de ani a fost arestat preventiv dupa ce și-ar fi strans concubina de gat și i-ar fi aplicat mai multe lovituri cu un cuțit pe fondul unei stari conflictuale mai vechi, informeaza Mediafax.Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, procurorii au dispus punerea…

- Un barbat de 31 de ani a incercat sa iși faca dreptate, dupa ce i-a carat pumni in fața, unui tanar de 26 de ani, in parcarea dintr-un centru comercial din Deva. Scenele de violența ar fi generat din cauza unui conflict mai vechi. „La data de 14 septembrie 2023, in jurul orei 19:55, Poliția…