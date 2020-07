Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de duminica, in orasul Murgeni au avut loc 23 de perchezitii domiciliare, efectuate sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad, dupa ce in zona au avut loc conflicte intre doua grupari. Potrivit IPJ, in cauza in care au fost dispuse perchezitiile domiciliare…

- In prima zi de dupa starea de urgența, romanii au luat cu asalt magazinele. Și in special pe cele cu marfuri nealimentare – haine, jucarii, obiecte de uz caznic. Daca unele persoane arata ca sunt interesate sa se protejeze și poarta masca, altele par sa ignore avertizmentele autoritaților - nici masca,…

- De cele mai multe ori in viața unei femei de succes se ascunde o poveste din care mulți au ce invața. Uneori poveștile sunt despre greutațile pe care le-au intampianat pentru a ajunge unde sunt sau probelemele pe care le au. Pentru designerul Maria Lucia Hohan viața s-a dovedit nedreapta dupa ce fostul…

- Fosta concurenta de la “Megastar”, “Vocea Romaniei”, “X Factor” si “The Four” s-a reinventat si a dat lovitura peste hotare. Este vorba despre Larisa Ciortan pe numele de scena Aris, care dupa ce a scos mai multe piese lanseaza acum o noua melodie care se numește “Tumblin’ Down” pentru care a lansat…

- O femeie infectata cu COVID-19, in varsta de 65 de ani, dintr-un sat din județul Suceava, din afara zonei de carantina, a fost operata cu succes, marți, de o tumora cerebrala, la Spitalul Clinic de Urgența „Prof. Dr. N. Oblu" Iași.Intervenția a fost realizata de neurochirurgul Lucian ...

- Netflix a dat lovitura cu cel de-al patrulea sezon al producției Casa de Papel. Acesta a debutat pe 3 aprilie, iar vizionarile sunt unele record. La Casa de Papel a avut premiera pe Netflix pe 3 aprilie și dupa o saptamâna au început sa vina datele referitoare la câți oameni…

- Polițiștii valceni au fost sesizați, pe 27 martie, ca, in ziua de 26 martie, Madalin Traistaru, de 43 de ani, a plecat voluntar de la locuința fratelui sau, din comuna Ghioroiu, unde locuiește fara forme legale și nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime 1.75 m, greutate 70 de kg, par șaten, ochi caprui,…