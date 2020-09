Mona Pintea si Mihaela Popescu sunt singurele cizmarite din Deva, ele impart de peste 30 de ani acelasi atelier si repara cu placere incaltaminte, genti si alte obiecte de marochinarie aduse de clientii tot mai putini de la an la an, iar gandul le zboara la vremurile de acum doua-trei decenii cand incaltamintea se facea si la comanda si mai erau tineri dispusi sa invete ucenicia in aceasta meserie.



"Buna ziua! Am lasat aici, la reparat, adidasii fetitei mele. Sunt cei cu dungi roz. Sunt gata?! Ce bine! Va multumesc mult!". Este doar unul dintre momentele unei zile de lucru intr-un…