- Paleontologul Nicolae Trif este singurul specialist in rechini fosili din Romania si lucreaza la Muzeul de Istorie Naturala din Sibiu, unde exista cea mai mare colectie de dinti de pesti de la noi din tara, care numara aproximativ 4.500 de exponate. Desi pare greu de crezut, Nicolae Trif gaseste si…

- In zona strazii Eugeniu de Savoya din Timisoara, la parterul unei cladiri de peste doua veacuri, printre terasele pline de turisti, abia se zareste, retrasa, firma unei ceasornicarii care aminteste de numeroasele pravalii de odinioara ce-si asteptau musteriii cu de toate. Prin ferestrele usii de la…

- Care erau subiectele zilei in urma cu trei decenii, in 1990 EXCURSIE PE VALEA JIULUI. Asociatia Ziaristilor Romani (! ?) organizeaza o excursie pe Valea Jiului, ca raspuns la vizita efectuata de mineri in luna iunie a acestui an. AVE FUGARU! „Ave Maria este o piesa care simbolizeaza momentul actual…

- Grupul Banca Comerciala Romana, prin BCR, BCR Social Finance și Fundația Erste, a acordat o finanțare de 340.000 lei programului lansat de Școala informala de IT, ce vine in ajutorul persoanelor care și-au pierdut locul de munca sau au ramas in șomaj tehnic, pe fondul crizei generate de pandemia de…

- Asa-numita "revolutie" a plasticului, care a castigat teren in special dupa anii '90, a provocat disparitia mestesugului dogaritului care era intens practicat pe Valea Muresului Superior, acesta fiind si motivul pentru care din cei 17 dogari care existau candva, in zona Reghin mai exista acum doar…

- Asociația Culturala Musica Rivulina, organizeaza joi, 6 august, prima ediție destinata publicului baimarean, a Festivalului Național de Umor „Hilar’Ion” – Floare de mina, pe scena Teatrului de Vara, incepand cu ora 19:00. Evenimentul reunește personalitați cunoscute ale umorului romanesc, și nu numai.…

- O investigatie comuna intre reteaua Lighthouse Reports, Mediapart, Euronews si DER SPIEGEL a scos la iveala conditiile de munca si cazare ale fortei de munca ieftina europeana in Franta, Olanda, Germania, Italia, Spania si Grecia. Ofertele de munca atractive sunt doar pe hartie.

- Numarul tot mai mic de cai din gospodarii si reticenta tinerilor in a invata mestesugul potcovitului au facut ca unul dintre ultimii potcovari de pe Valea Gurghiului sa fie Ioan Calin Husar din satul Casva, comuna Gurghiu, care a implinit varsta de 52 de ani si care face aceasta meserie de 36 de…