- Despre presiunile pe care unii dezvoltatori imobiliari le fac asupra consilierilor locali sa le voteze proiectele se știe de mult. Ei bine, abia acum un consilier local confirma aceasta „practica”. Este vorba despre Nicolae Pavelean, consilier local USR. Haosul din urbanismul bistrițean nu mai mira…

- Deși a ajuns destul de departe in competiția ”Chefi la cuțite”, domeniul culinar este doar o pasiune pentru Nicoleta Pop. Meseria pe care o practica fosta concurenta nu are nicio legatura cu bucataria.

- Prima etapa a fazei play-off a Ligii I va programa, in perioada 14-17 aprilie, meciurile CFR Cluj - Academica Clinceni, FCSB - FC Botosani si Universitatea Craiova - Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, potrivit site-ului Ligii Profesioniste de Fotbal, citat de Agerpres. Derby-ul FCSB - CFR Cluj va avea loc…

- Circulația este restrictionata vineri pe Autostrada Bucuresti – Pitesti și pe Valea Oltului, din cauza unor lucrari la carosabil, anunța Centrul Infotrafic. Astfel, pana la ora 16,00, circulatia este restrictionata pe prima banda pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, pe sensul catre Capitala, intre…

- Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos.Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba189121023,782.Arad212951053,853.Argeș24576912,654.Bacau23998832,195.Bihor258701703,216.Bistrița-Nasaud10588552,527.Botoșani13100692,088.Brașov401571794,979.Braila11905772,8210.Buzau11218631,7811.Caraș-Severin9793612,0912.Calarași9179512,3813.Cluj509723856,4014.Constanța394401904,2115.Covasna7221372,6416.Dambovița21101972,6317.Dolj243141102,7718.Galați248371253,3119.Giurgiu10043323,2420.Gorj8762231,5521.Harghita7197201,3022.Hunedoara206501744,4923.Ialomița9864392,7124.Iași394881572,5125.Ilfov412713408,6826.Maramureș19550341,3727.Mehedinți7481492,2228.Mureș21080832,5829.Neamț16938682,0730.Olt13280421,9131.Prahova312221762,5032.Satu…

- Derbiul etapei a 29-a din Liga 1, FCSB – Universitatea Craiova, s-a incheiat nedecis, 0-0, cu toate ca ambele formatii au irosit multe ocazii clare de gol. A fost un joc foarte disputat, cu Stiinta la comanda in, bine organizata, dar ineficienta. Alb-albastrii au inceput precaut meciul de la Giurgiu…

- Peste 20 de indivizi care au devastat centrul Capitalei și care au atacat jandarmii cu pietre și bolovani au fost trimiși la audieri in cursul dimineții de sambata. Oamenii legii au efectuat percheziții de amploare. In aceasta dimineața, polițiști din cadrul Poliției Capitalei , sub coordonarea Parchetului…