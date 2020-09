Meserii de viitor: creator de realitate virtuală și designer avatari robotici Meserii precum „creator de realitate virtuala și augmentata” ori „designer avatari robotici” par acum de domeniul SF, dar astfel de profesii vor cuceri viitorul. Și vor lua locul joburilor clasice in urmatorii 10 ani. Oamenii nu vor avea altceva de facut decat sa se adapteze cerintelor impuse de piata muncii. Oricat ar suna de dur pentru unii, peste 10% dintre locurile de munca actuale vor fi automatizate in urmatorul deceniu. Iar la mare cautare vor fi, fi analistii in securitate cibernetica, designerii de avatari robotici, inginerii biomedicali și cei genetici. Și sunt doar cateva dintre reperele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Daca am trai intr-o societate normala, dupa gafele pe care le-a facut in aceasta perioada ministrul Sanatații, acesta ar trebui sa plece din funcție sau sa fie demis de catre premier. Intr-o situație de criza sanitara, nu e suficient sa fii prezent la serviciu, ci trebuie sa iei și decizii foarte bune,…

- Cristian Tudor Popescu este revoltat de comportamentul romanilor care se inghesuie pe litoral și sfideaza orice fel de recomandare din partea autoritaților, scrie Digi24.ro Gazetarul considera ca principalii vinovați, in prezent, sunt cetațenii, nu politicienii sau autoritațile.Gazetarul spune ca de…

- In imaginile postate pe Facebook, un angajat al Direcției Deservire și Suport General (DDSG) din cadrul Poliției Locale Sector 4, agent de securitate, nicidecum polițist, solicita legitimare, nu prezinta o legitimație, n-are insigna și amenința ca va incatușa persoanele care l-au claxonat fiindca ieșea…

- De un an, oamenii de prin parțile Sineștiului nu au vazut ploaie adevarata. Nu a plouat puternic niciodata. Soarele a parjolit totul. Pamantul e plin cu crapaturi. In unele locuri, prin fisurile formate incape palma. Din cauza secetei, pierderile agricultorilor sunt imense. Au fost afectate totate culturile…

- Ministrul Marcel Vela face ancheta cu privire la traficul de țigari de la Piața Reșița, administrata de comisarul antidrog Constantin Negoița. Cazul Pieței Reșița din Sectorul 4, despre care presa a tot scris ca, sub coordonarea comisarului Constantin Negoița, a devenit un veritabil rai al traficului…

- Meserii precum „creator de realitate virtuala și augmentata” ori „designer avatari robotici” par acum de domeniul SF. Insa astfel de profesii vor lua locul joburilor clasice in urmatorii 10 ani, iar oamenii nu vor avea altceva de facut decat sa se adapteze cerintelor impuse de piata muncii. Recrutorii…

- Oamenii petrec mai mult timp pe TikTok in Statele Unite ale Americii decat pe Instagram. Un raport al firmei de servicii financiare Cowen ilustreaza ascensiunea ”meteorica” a aplicației, relateaza Business Insider.In al doileatrimestru al acestui an, oamenii care folosesc TikTok au petrecut in medie…

- ​Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a constat și ea ca sunt mulți oameni din șomaj tehnic neasigurați și nu pot beneficia de servicii medicale, deși au fost virate sumele. Ea spune ca își ia datele de la ANAF. Despre situația aceasta, HotNews.ro a scris miercuri. Practic, Declarația…