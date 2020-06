Stiri pe aceeasi tema

- In numarul de astazi, cotidianul Deșteptarea publica un interviu cu fostul fotbalist și antrenor Nicolae Vatafu. Dincolo de latura sa strict publicistica, interviul are și valoarea unei reverențe adresate unui om care a slujit fotbalul bacauan o viața intreaga. La intrebarea „Cum era fotbalistul Nicolae…

- Atunci cand te gandești „acasa”, in adevaratul sens al cuvantului, te gandești la locul in care te simți cel mai bine, unde te relaxezi și unde ești in siguranța. Iar pentru ca „acasa” sa fie complet, trebuie sa te implici, sa-l organizezi pe gustul tau și sa te reprezinte. Sunt lucruri importante,…

- La data 10 iunie a.c., in jurul orei 18.30, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Bacau au identificat un barbat, de 48 de ani, din comuna Garleni care a condus un autoturism, in localitate, cu numar fals de inmatriculare. In urma verificarilor, polițiștii au stabilit ca numarul de inmatriculare…

- Ministerul Educației și Cercetarii a stabilit, in vederea cuprinderii in invatamantul prescolar a copiilor cu varste intre 3 si 6 ani, derularea succesiva a urmatoarelor etape (la nivelul fiecarei unitati de invatamant): – reinscrierea copiilor care frecventeaza gradinița in acest an scolar si doresc…

- Dupa Revoluție, in 1990, a luat ființa ONG-ul Ungureni Orphanage Trust, inregistrat in Marea Britanie cu scopul de a ajuta copiii cu nevoi speciale din Caminul Spital Ungureni, din satul Ungureni, judetul Bacau. Situația orfelinatelor și a centrelor dedicate copiilor cu nevoi speciale din Romania, de…

- La Rezerva de Apa a municipiului Bacau lucrarile continua in ritm normal și in aceasta perioada. “Am inceput de la zero acest proiect vital pentru orașul nostru, convins fiind ca trebuie sa rezolvam, odata pentru totdeauna, aceasta problema. Mobilizarea exemplara a constructorului imi ofera toate motivele…

- COVID-19 a dat peste cap inclusiv cluburile sportive. Dar nu le-a infrant. Fiecare grupare iși face propria strategie intre dificultațile perioadei de izolare și vremurile bune in care pandemia va deveni doar o amintire. O amintire plina de invațaminte, pe care directorul SCM Bacau, Ion Șarban, le trage…

- Doctorul Tudor Ciubotaru a postat un scurt ghid util pentru protecția fața de noul coronavirus. “Se transmite pe cale aeriana dar și (!!!) digestiva-,,boala a mainilor murdare”- de aceea e important sa ne spalam corect și cat mai des pe maini, dupa contact cu suprafețe contaminate. Ghid de autoprotecție:…