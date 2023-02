Stiri pe aceeasi tema

- Pavel Bartoș este unul dintre cei mai apreciați actori de la noi, insa pentru cariera sa a fost nevoit sa faca multe sacrificii. A povestit in cadrul podcastului lui Mihai Morar cum a reușit sa ajunga acolo unde și-a dorit dintotdeauna. Pavel Bartoș și-a spus impresionanta poveste de viața, cu inima…

- Carmen Tanase, in varsta de 62 de ani și Pavel Bartoș, in varsta de 48 de ani, au o relație speciala. Actrița a aparut și in filmul „Ramon”, pe care Pavel l-a lansat recent. Carmen Tanase a vorbit despre colaborarea cu Pavel Bartoș pentru filmul lui, „Ramon”. Ea spune ca are mai mult decat o relație…

- Pavel Bartoș se bucura de feedback-ul primit din partea publicului spectator, dupa lansarea filmului „Ramon”, in cateva orașe din țara, pelicula in care are rol principal, dar la care este și producator. Cum noul sezon „Romanii au talent” este filmat in avans și se difuzeaza in fiecare vineri seara…

- Rareș Prisacariu a primit Golden Buzz la Romanii au talent, sezonul 13. Inainte de a-și prezenta monologul pe scena, baiețelul de 7 ani l-a lasat fara cuvinte pe Pavel Bartoș, actorul a aflat de la micuț ce cariera iși dorește cand va crește. Plin de incredere și cu zambetul pe buze, Rareș Prisacariu…

- Falosul Porsche al Oanei Zavoranu, pe care il alinta ”Gandacel”, a fost scos la licitație in urma executarilor silite, prețul de pornire fiind 17.489 de euro. Procesul de licitare a avut loc chiar in parcarea de la Piața Obor. Datoriile divei care lauda o afacere de succes (o clinica medicala-n.r.),…

- Pavel Bartoș și Smiley prezinta impreuna emisiunea „Romanii au talent”. Sunt colegi și la „Vocea Romaniei” la Pro TV. Cei doi nu au insa numai o relație profesionala, ci și de prietenie, care dureaza deja de mulți ani de zile. Intr-un interviu pentru ego.ro, Pavel Bartoș a vorbit despre relația cu Smiley.…

- Giumbuslucurile lui Pavel Bartos au un farmec unic si au devenit parte din identitatea lui de ani si ani de zile. Vineri seara, incalzindu-se pentru prima editie live din acest sezon de la Vocea Romaniei, a dat un adevarat recital care a facut deliciul publicului aflat in studioul de la Kentauros. Patru…

- Marele actor George Mihaița (74 de ani) a revenit in centrul atenției. Și a facut-o in stil mare, cu rolul lui Bebe Macelaru, din serialul „Clanul” (PRO TV). Artistul ne-a povestit, in exclusivitate pentru Playtech Știri, despre acest personaj controversat. bebe Macelaru este lider al unei familii de…