- Dusan Uhrin Jr., antrenorul lui Dinamo, a anunțat intr-o conferința de presa ca atacantul Mattia Montini (27 de ani) nu va juca duminica impotriva Viitorului, de la ora 20:30. „Daniel Popa este ok, Montini s-a antrenat normal, dar nu vreau sa risc cu el pentru ca se poate accidenta mai grav”, a declarat…

- Atacanții unui fost mare varf al Romaniei, CS Universitatea Craiova, sunt neproductivi, dovada cele zero șuturi pe spațiul porții in duelul cu CFR Cluj (0-2), ce se dorea o confruntare pentru titlu. Victor Pițurca a fost un mare atacant al Romaniei in anii '80, in 1988 a fost golgeterul Diviziei A…

- K. Iohannis anunta premierul desemnat cu formarea viitorului Guvern Presedintele Klaus Iohannis este asteptat sa anunte, astazi, premierul desemnat cu formarea viitorului Guvern. Anuntul ar urma sa fie facut de seful statului la finalul unei noi runde de consultari în formula restrânsa,…

- Un sfert din generatia Z are o perspectiva mai degraba negativa asupra viitorului, releva studiul KidsFutureMonitor, realizat de Unlock Market Research in randul copiilor si tinerilor din marile orase, considerati a fi cei mai expusi influentei media. Cand se gandesc la viitor, copiii si tinerii…

- In aceasta saptamana s-au disputat partidele contand pentru șaisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei. Cea mai mare surpriza a fost reprezentata de eliminarea deținatoarei trofeului, Viitorului, care a pierdut surprinzator contra Sanatații Cluj, scor 0-1. ...

- Cele mai populare francize ale studioului Disney, 'Marvel', 'Frozen' si 'Star Wars', vor fi protagonistele viitorului sezon al parcului tematic Disneyland din Paris, care pune accentul pe tehnologie si designul digital pentru o experienta completa, relateaza EFE. Directorul operativ…

- Agenția Locala Vaslui, str Spiru Haret, nr.5, Telefon 0235 /369940 Denumire agent Meseria / ocupatia/ Locuri de munca vacante SC ELITCONSTRUCT SRL 1 inginer cai ferate 3 inginer constructii civile 3 fierar betonist 3 dulgher 3 muncitor necalificat 3 faiantar 3 zugrav 3 zidar rosar 1 mecanic …

- Romanca a jucat la dublu alaturi de Sloane Stephens impotriva perechii compuse din Maria Sharapova și Madison Keys. Imbracata intr-un tricou alb cu maneci kimono și o fusta petrecuta, Simona a contrastat cu portocaliul aprins al rusoaicei sau violetul din ținuta lui Sloane. La eveniment au participat,…