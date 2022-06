Stiri pe aceeasi tema

- Exista domenii in care nu se gasesc angajați nici pe salarii enorme. Deși prețurile cresc de la o zi la alta, iar angajatorii ofera un salariu mult peste media salariilor din Romania, posturile raman libere.Fermierii romani spun ca nu gasesc tractoristi, desi i-ar plati cu sume intre 4.000 si 14.000…

- Piața locurilor de munca din țara noastra se anunța a fi una promițatoare in urmatorul an, dupa ce majoritatea sectoarelor de activitate au demonstrat ca sunt capabile sa infloreasca chiar și in vremurile actuale. In ultimul timp, oamenii au tendința de a aprecia locurile de munca dinamice in care pot…

- Andra Petrescu e noua prezentatoare de știri de la Antena 1 . Ea face echipa cu Andreea Țopan și Valentin Butnaru de luni pana vineri, la Observator 12. Intr-un interviu pentru Libertatea, ea a povestit cum a ales aceasta cariera, dar și cum arata viața ei dincolo de camerele de filmat. Libertatea:…

- Fermierii din Romania se plang ca, in ultima vreme, nu mai gasesc oameni și nu au pe cine sa angajeze, deși ofera salarii mari. Se ofera salarii enorme, insa nu exista persoane doritoare sa munceasca pentru fermieri. „Le dam salarii, le dam condiții si daca nu-i convine ceva, zice: maine plec. Cauta-ti…

- O mare parte din vestigiile dacice, unele descoperite, altele care așteapta sa fie descoperite, se afla in zona județului Hunedoara. Aici civilizația dacica a avut cele mai multe zone dezvoltate, sub forma de fortarețe din piatra. Tot aici exista și adevarate mistere, precum padurile de la Magura Calanului.…

- Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și procurorii DIICOT din Galați, Romania, au pus in aplicare 66 de mandate de perchezitii domiciliare și ale autoturismelor utilizate de catre membrii unei grupari infracționale, in Chișinau și zona de sud a Republicii.

- Aproape 40% din totalul refugiatilor ucraineni care, dupa inceperea razboiului, si-au gasit de munca in Romania lucreaza in industria prelucratoare, potrivit unor date centralizate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Direcția Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) din cadrul ANAF, impreuna cu Inspecția Muncii (IM), desfașoara din nou acțiunea de control Cronos pentru prevenirea și combaterea sustragerii de la declararea și fiscalizarea muncii, in scopul asigurarii, tuturor angajaților din Romania, a accesului la protecția…