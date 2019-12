Meseria in care NU ai nevoie de studii superioare si poti sa castigi pana la 8.000 de lei pe luna

Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea salariului de baza minim brut pe tara a fost decisa la finalul unei sustinute activitati de analiza si nu din pix, pe calcule electorale, potrivit ministrului Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru.Executivul a aprobat in sedinta de vineri seara HG pentru stabilirea salariului…

- Peste 1,8 milioane de oameni au facut afaceri, in acest an, in economia romaneasca, cu peste 63.000 mai mulți fața de aceeași perioada a anului trecut, arata un studiu realizat de Frames, prezentat cu ocazia Galei Premiilor Financial Intelligence, desfașurata pe 11 decembrie la Hotel Marriott din…

- În Cluj-Napoca, companiile din IT ofera salarii cu 7% peste media pietei, spre deosebire de Bucuresti, unde sunt cu 3% mai mari decât media pietei, potrivit unui studiu salarial din 2019. Acesta este și un moment istoric – pentru prima data, salariile bucurestenilor care muncesc…

- Companiile din industria productiei de componente auto, in special din vestul Romaniei, angajeaza pe banda rulanta muncitori necalificati pentru posturile de operatori de productie. Pentru aceasta functie salariile incep de la 1.600 de lei, insa pot sa...

- Consultarile privind majorarea salariul minim pe economie urmeaza sa fie reluate in aceasta saptamana. Noul premier și miniștrii de resort vor sta din nou fața in fața cu sindicatele și patronatele pentru a stabili formula in baza careia salariul minim va fi majorat. Indiferent de scenariu, de la 1…

- Procentul de crestere a salariul minim pe economie ar urma sa fie stabilit de guvern saptamana viitoare, dupa incheierea discutiilor cu partenerii sociali. Premierul Ludovic Orban a avansat deja ca majorarea ar urma sa fie de 7,2 procente, ceea ce inseamna ca venitul minim net pentru angajatii fara…

- Romanii raman in continuare interesati de perspectiva muncii in afara tarii, dar segmentul care face demersuri reale in acest sens s-a schimbat fata de anii trecuti. Joburile in strainatate existente pe platforma de recrutare online eJobs.ro au adunat, de la inceputul anului si pana acum, aproape 2…

- Piata salariala din Cluj a întrecut-o pe cea din Bucuresti, conform studiului salarial din 2019 realizat de o companie. Companiile din Cluj ofera salarii cu 7% peste media pietei, cele din Bucuresti ofera cu 3% mai mult decât media pietei, iar cele din Ploiesti platesc cu 1% mai mult…