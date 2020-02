Stiri pe aceeasi tema

- 30 de elevi ai Liceului Tehnologic „Cezar Nicolau” din Branești au devenit miercuri, 12 februarie, chiar de ”Ziua meseriilor”, ambasadori ai invațamantului dual, in cadrul primului eveniment ce face parte din campania „Meseria face diferenta!”. Elevii s-au intalnit cu ministrul Educației, Monica Anisie,…

- Ministerul Educatiei si Cercetarii a lansat campania „Meseria face diferenta!” Aceasta campanie are drept scop prezentarea celor mai relevante meserii in care se pot forma absolventii de clasa a Vlll-a, dar si avantajele pe care le ofera invatamantul profesional si profesional dual. Campania „Meseria…

- Ziarul Unirea Ministerul Educației și Cercetarii, lanseaza campania pentru tineri: „Meseria face diferența”. Acțiunea se va derula in toata tara Campania „Meseria face diferența” are drept scop prezentarea celor mai relevante meserii in care se pot forma absolvenții de clasa a VIII-a, dar și avantajele…

- Aceasta campanie are drept scop prezentarea celor mai relevante meserii in care se pot forma absolvenții de clasa a VIII-a, dar și avantajele pe care le ofera invațamantul profesional și profesional... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Aceasta campanie are drept scop prezentarea celor mai relevante meserii in care se pot forma absolventii de clasa a VIII a, dar si avantajele pe care le ofera invatamantul profesional si profesional dual.Campania "Meseria face diferenta " se va incheia in data de 11 martie, de Ziua Nationala a Meseriilor.Saptamanal,…

- Aceasta campanie are drept scop prezentarea celor mai relevante meserii în care se pot forma absolvenții de clasa a VIII-a, dar și avantajele pe care le ofera învațamântul profesional și profesional dual. Campania „Meseria face diferența!” se va încheia pe data…

- Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC) lanseaza o campanie pentru elevi, care are drept scop prezentarea celor mai relevante meserii in care se pot forma absolventii de clasa a VIII-a, dar si avantajele pe care le ofera invatamantul profesional si profesional dual.

- Aceasta campanie are drept scop prezentarea celor mai relevante meserii in care se pot forma absolvenții de clasa a VIII-a, dar și avantajele pe care le ofera invațamantul profesional și profesional dual. Campania „Meseria face diferența!” se va incheia in data de 11 martie, de Ziua Naționala a Meseriilor.…