Stiri pe aceeasi tema

- Însotitorii de bord care lucreaza pentru companii de transport aerian sunt mai expusi în fata riscului de a dezvolta forme severe de cancer în comparatie cu restul populatiei, potrivit rezultatelor furnizate de un studiu realizat recent pe un

- Legionella este o bacterie extrem de periculoasa care traieste si se dezvolta in aparatele de aer conditionat, dusuri, piscine • Boala produsa de aceasta bacterie poate fi mortala • Medicii spun ca dezinfectarea filtrelor instalatiilor de aer conditionat este obligatorie pentru a preveni imbolnavirea…

- Andreea Marin a marturisit ca s-a confruntat și ea cu depresia. "A fost o perioada foarte grea. Ba chiar am ajuns in punctul in care sa ma gandesc la un gest extrem, eu, persoana atat de puternica in ochii celorlalti. Eram intr-o perioada in care, din afara parea foarte buna, aveam un copil…

- Andreea Marin a facut dezvaluiri despre perioadele extrem de grele din viața ei, cand s-a confruntat cu depresia. Andreea Marin și-a deschis sufletul in cadrul unui interviu pe care l-a acordat pentru Adevarul . Vedeta de televiziune a marturisit ca s-a confruntat și ea cu depresia și chiar a ajuns…

- Aflați la un eveniment monden, aceștia au vorbit despre relația lor, scrie huff.ro. „E ok, e normala, stiti voi viata intotdeauna iti rezerva numai bucurii daca esti cuminte, daca mananci tot din farfurie", a spus Ionut Ghenu, mandru ca are o femeie frumoasa langa el. Citeste si Lora, marturisire…

- Va fi o catastrofa pentru Romania daca Guvernul va lua decizia suspendarii pilonului 2 de pensii, spune avocatul Gheorghe Piperea. Masura ar avea ca scop acoperirea deficitului din primul pilon care este subred in momentul de fata, avertizeaza Piperea.Totodata, avocatul sustine ca va fi o…

- La Spitalul Sfanta Maria din Capitala are loc, in acest moment, primul transplant de plamani de cand clinica a fost acreditata de Agentia Nationala de Transplant (ANT) in 2016 pentru astfel de interventii. Informatia a fost confirmata pentru „Adevarul” de directorul executiv ANT, profesorul Radu Deac.

- La Spitalul Sfanta Maria din Capitala are loc, in acest moment, primul transplant de plamani de cand clinica a fost acreditata de Agentia Nationala de Transplant (ANT) in 2016 pentru astfel de interventii. Informatia a fost confirmata pentru „Adevarul” de directorul executiv ANT, profesorul Radu Deac.