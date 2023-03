Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, a anunțat, joi, ca meseria de lucrator cu copilul se va regasi, incepand de saptamana viitoare, in Catalogul clasificarii ocupatiilor din Romania. „Vom avea si noi in Romania, in Catalogul profesiilor recunoscute si acreditate oficial de statul roman, meseria de lucrator cu copilul. Saptamana viitoare va […] The post Meseria de lucrator cu copilul, introdusa in Catalogul ocupatiilor din Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .