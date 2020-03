Mesajul unui supravietuitor al gripei spaniole: Aveti grijă. Nu vreau să vad acelasi lucru Jose Ameal Pena avea patru ani in momentul in care gripa spanioala a ajuns in orașul sau din nordul Spaniei. Dupa un secol, acesta este unul dintre puținii supraviețuitori ai pandemiei care a luat viața a milioane de persoane. Spaniolul a pregatit un mesaj in contexul pandemiei de coronavirus. Citește și: O PANDEMIE asemanatoare gripei spaniole va decima populatia. Ar putea muri 147 de milioane de oameni „Nu vreau sa vad același lucru. A luat atat de multe vieți” , a spus spaniolul in varsta de 105 ani. In orașul natal al lui Ameal Pena gripa spaniola a ucis 500 de persoane,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Jose Ameal Pena avea patru ani atunci cand gripa spaniola a lovit micul sat de pescari din nordul Spaniei in care locuia. La aproape un secol distanta, barbatul, care se presupune ca ar fi singurul supravietuitor din Spania al celei mai teribile pandemii din istorie, transmite un avertisment: „Fiti…

- Jose Ameal Pena, 105 ani, urmarește ingrozit raspandirea coronavirusului in lume și bilanțul tot mai mare al imbolnavirilor și deceselor. Pentru el e un deja-vu. A supraviețuit pandemiei de gripa spaniola din 1918, care a ucis peste 50 de milioane de oameni.Spaniolul avea 4 ani cand gripa spaniola a…

- Gripa sezoniera omoara anual 60.000 de oameni in Europa, deși cetațenii europeni dispun de un vaccin pentru a se proteja, a subliniat directorul Organizației Mondiale a Sanatații pentru batranul continent, citat de AFP, potrivit Hotnews. „Sa nu uitam ca avem circa 60.000 de morți din cauza gripei sezoniere…

- Gripa sezoniera face 60.000 de morti pe an in Europa, iar cetatenii europeni nu ar trebui sa se opuna vaccinarii, a declarat miercuri, la Roma, un oficial al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS).„Sa nu uitam ca avem in jur de 60.

- Cele mai mari și frumoase insule ale Europei se afla in teritoriul actual al Spaniei. Anual, milioane de turiști ajung in Spania pentru minunatele orașe și stațiuni insulare, care s-au format in zone de munți și podișuri ușor inalțate, sau in golfuri ramificate, care ofera peisaje impresionante.

- In judetul Sibiu s-a inregistrat primul deces din cauza gripei. Este vorba de un barbat in varsta de 43 de ani, care se afla internat la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean din Sibiu, cu diagnosticul confirmat de gripa. Decesul s-a produs in urma unui stop cardio-respirator, dupa ce evolutia…

- O retea acuzata ca trecea migranti marocani in Spania prin Gibraltar a fost destructurata, au anuntat duminica politia spaniola si politia din acest teritoriul britanic, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Trei persoane au fost arestate in Gibraltar in cadrul acestei operatiuni lansate in noiembrie…

- Investigatia a inceput in dupa-amiaza zilei de 6 ianuarie, in momentul in care politia a primit un apel de la Ambasada Romaniei in Spania, aceasta fiind informata cu vedere la faptul ca o tanara din Romania este sechestrata de catre iubitul ei. Mama victimei a depus o plangere in Romania la Politie,…