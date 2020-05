Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist din Capitala, care a incercat sa indeparteze 10-15 tineri care jucau tenis, spargeau semințe și ascultau muzica in Sectorul 2, a fost zgariat de unul dintre barbați, despre care a aflat, ulterio...

- In timpul unei misiuni, un polițist din Capitala a fost zgariat de un tanar scandalagiu, infectat cu HIV. Incidentul a avut loc in Sectorul 2, atunci cand oamenii legii au intervenit pentru a ”sparge” un grup de zece tineri care ascultau muzica, jucau tenis și spargeau semințe.

- Un polițist a dat carțile pe fața, in lupta cu raspandirea coronavirusului, in Romania. Agentul a explicat ca unele persoane sunt pur și simplu imposibil de convins in legatura cu pericolul infectarii cu COVID-19.

- Colaboratorii USMF "N.Testemițanu" (catedra ATI 2) și a Departamentului ATI SCR "T. Mosneaga" au modificat procedurile cu cel mai inalt risc de infectare a personalului (trecerea la ventilația mecanica (intubarea oro-traheala) și de sevraj de ventilator (detubarea))

- Un medic de la un spital din Chișinau, care recent a fost diagnosticat cu COVID-19, a venit cu un indemn catre cetațenii Republicii Moldova in lupta cu raspandirea coronavirusului in țara. Mesajul a fost transmis prin intermediul ministrului Sanatații, Viorica Dumbraveanu.

- Primul caz grav de infectare cu coronavirus din Romania a fost anunțat, miercuri, fiind un barbat de 56 de ani internat la terapie intensiva. Este al 36-lea caz din țara. „Caz pozitiv numarul 36: barbat din București, 56 ani, a calatorit in Israel in perioada 22-29 februarie 2020”, a anunțat Grupul…

- Un angajat ADP sector 4, fost politist infectat cu COVID-19, a fost internat aproape o saptamana la Spitalul „Dimitrie Gerota“ din Capitala fara sa se stie ca este infectat cu COVID-19. Pe 2 martie, inainte cu o zi de internare, a impartit martisoare la peste 100 de colege, apoi a intrat in contact…

