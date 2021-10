Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul de coordonare a vaccinarii a reactionat, sambata seara, la protestele anti-vaccinare din Capitala, cu un mesaj dur: ”Un roman a murit la fiecare 8 minute in ultimele 24 de ore”. Specialistii atrag atentia ca sute de medici lupta pentru salvarea vietilor unor pacienti cu forme severe de…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara atrage atentia ca pacientii nevaccinati fac forme severe de boala care necesita debite mari de oxigen, iar acestia nu se vindeca suficient de repede pentru a elibera locurile din spital in ritmul in care vin noi pacienti.…

- Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" din Timisoara a infiintat o Sectie de Pre-Terapie, ca urmare a cresterii accentuate a numarului de pacienti cu forme severe si foarte severe de infectie cu SARS-CoV-2, dar si a numarului mic de paturi ATI, parterul Sectiei de Pneumologie…

- Toate cele 19 paturi de ATI de la Institutul Matei Bals si toate cele 7 de la Spitalul Victor Babes din Capitala sunt ocupate cu pacienti cu forme severe de COVID-19. Medicii spun ca la unitatile sanitare ajung multi tineri nevaccinati. Dr. Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului de Boli…

- Toate paturile din secția de Terapie Intensiva de Covid de la Institutul Marius Nasta din Capitala sunt ocupate, a declarat Beatrice Mahler, directorul spitalului pentru ziarul Libertatea. Medicul a mai spus ca și numarul pacienților cu Covid a inceput sa creasca pe secții in ultima saptamana. Numarul…

- Managerul spitalului ”Victor Babeș” din Timișoara, medicul Cristian Oancea, a precizat ca, cel mai probabil, tanarul s-a infectat cu varianta Delta. ”A mers in terapie intensiva și astazi colegii l-au intubat, pentru ca efortul respirator era foarte mare și nu mai putea fi susținut de organism”, a declarat…

- Romania se afla sub amenințarea valului patru al pandemiei, care se anunța mult mai agresiv și mai contagios fața de precedentele. De vina este tulpina Delta, predominanta printre cazurile de Covid-19 existente in toata lumea. Potrivit medicilor, aceasta noua varianta acționeaza in randul populației…

- Marinescu a subliniat ca, ținand cont de creșterea numarului infectarilor din ultimele doua saptamani, autoritațile și unitațile sanitare trebuie sa fie pregatite pentru valul 4 al pandemiei.”In ultimele saptamani se inregistreaza o creștere constanța, nu exploziva. Vreau sa sper ca valul patru ar insemna…