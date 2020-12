Mesajul unui medic român care s-a vaccinat anti-COVID-19 Un medic roman din Marea Britanie s-a numarat printre primele persoane din lume carora li s-a administrat vaccinul anti-COVID-19 cu serul produs de alianța Pfizer-BioNTech. Corina Ichim este medic chirurg in sistemul sanitar britanic și a povestit pe rețelele de socializare ca a primit prima doza de vaccin in dimineața zilei de sambata, 12 decembrie, și nu s-a confruntat cu niciun fel de reacție adversa la doua zile dupa injecție. Citește gratuit ediția de decembrie a revistei Unica. O gasești AICI Medicul a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook prin care incurajeaza oamenii sa se vaccineze… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

