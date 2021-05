Stiri pe aceeasi tema

- Un medic american a murit de Covid-19 dupa ce a calatorit in India pentru a avea grija de membrii familiei, confirma universitatea la care era angajat. Dr. Rajendra Kapila, in varsta de 81 de ani, era expert in boli infecțioase la Universitatea Rutgers din New Jersey. El a murit intr-un spital din…

- Durere de nedescris pentru familia unei tinere din Botoșani. Liz Bulgariu, in varsta de doar 26 de ani, a nascut prematur pentru a-și salva copilul si a murit de COVID-19. Femeia avea plamanii afectați in proportie de aproximativ 90% și a vrut cu orice preț sa-și salveze bebelușul. Primele declarații…

- Un copilaș de numai 2 ani și 11 luni a murit in urma complicațiilor provocate de COVID-19. Moartea a fost anunțata de Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale in cadrul unei conferințe de presa, transmite NOI.md. {{510657}}Potrivit datelor oferite, copilul este din Nisporeni și acesta ar fi…

- Ministerul Sanatații anunța astazi, 30 martie ca, Covid-19 in Republica Moldova a provocat inca 46 de decese. Este cel mai mare numar de decese, inregistrate intr-o singura zi. Bilanțul total a ajuns la 4915.

- Managerul Institutului „Marius Nasta”, Beatrice Mahler, a avertizat la Digi24 ca in sectia COVID a spitalului pe care il conduce sunt cazuri grave de pacienti a caror stare se poate deteriora si care ar putea avea nevoie in orice moment de terapie intensiva, scrie news.ro . „Este o presiune extrem de…

- Pe 8 martie, prof. Adriana Bunea ajungea in stare grava la UPU, la doar cateva ore de la efectuarea rapelului. Dar, potrivit medicilor, nu se pot face conexiuni. Joi seara s-a stins din viața un profesor indragit de generații intregi de copii. E ste vorba despre fostul director al Liceului Teoretic…

- Un barbat de 70 de ani, din Botoșani, infectat cu SARS-CoV-2, a murit din cauza unei afectari hepatice grave, ca urmare a supradozei de paracetamol cu care se trata acasa. Rudele le-au spus medicilor ca barbatul...

- Un barbat din Botosani a murit dupa o supradoza de paracetamol. Acesta a incercat sa se trateze singur, acasa, de COVID-19. Potrivit medicilor, barbatul a ajuns zilele trecute in stare grava la spital dupa ce a luat mai multe zile la rand cate doua tablete de paracetamol la fiecare patru ore. Ficatul…