- Un barbat inarmat cu un pistol ar fi incercat sa intre vineri in cladirea principala a Ministerului rus al Apararii din centrul Moscovei, potrivit Pravda.com. „Barbatul, aflat intr-o stare neadecvata si care avea asupra sa un pistol, a incercat sa intre in cladirea Ministerului Apararii”, a declarat…

- Avocatii jurnalistului american Evan Gershkovich, arestat in Rusia saptamana trecuta sub acuzatia de spionaj, pe care o neaga, s-au putut intalni marti in inchisoare cu acesta, a declarat angajatorul sau, Wall Street Journal (WSJ), intr-o scrisoare adresata redactiei,

- Rusia intenționeaza sa trimita o delegație in Coreea de Nord ca parte a efortului continuu al Kremlinului de a obține mai multe arme de la Phenian, potrivit unui purtator de cuvant al Consiliului Național de Securitate al Statelor Unite, citat de CNN. „Avem noi informații potrivit carora Rusia cauta…

- Autoritațile ruse se pregatesc sa inceapa o campanie majora de recrutare militara cu scopul de a inrola „inca 400.000 de soldați”. Ministerul britanic al Apararii a declarat ca Rusia prezinta activitatea ca pe o campanie de recrutare de personal voluntar și profesionist, mai degraba decat ca pe o noua…

- Rusia intenționeaza sa aiba infrastructura disponibila pentru baza submarinelor care vor transporta „super torpile” nucleare Poseidon in Oceanul Pacific pana la inceputul anului 2024, transmite o agenție de presa de stat rusa, citata de Sky News. Moscova a declarat in ianuarie ca a produs primul set…

- Guvernul american a cerut companiei-mama a TikTok, grupul chinez ByteDance, sa-si vanda actiunile de la aceasta aplicatie populara, in caz contrar aceasta urmand sa fie interzisa in SUA, dezvaluie un articol publicat de Wall Street Journal (WSJ). TikTok a confirmat informatia, scrie EFE. Presiunea creste…

- Fostul premier al Regatului Unit, Boris Johnson, a avertizat ca securitatea Marii Britanii ar putea fi in pericol daca Ucraina nu caștiga in fața agresiunii rusești, potrivit The Guardian. Intr-un interviu acordat Sky News inainte de implinirea unui an de la invazia totala a Rusiei in Ucraina, Johnson…

- Vladimir Osecikin, un disident rus care a fugit in Franta inca din 2015, spune ca un numar tot mai mare de oficiali rusi de rang inalt dezerteaza in Occident, nemultumiti de razboiul Kremlinului din Ucraina. El a declarat intr-un interviu pentru CNN ca fosti generali si agenti de informatii se numara…