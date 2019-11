Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea care amana pana la 1 februarie 2020 intrarea in vigoare a prevederilor Ordonanței de Urgența privind transportul alternativ, informeaza Administrația Prezidențiala. Termenul inițial prevazut in actul normativ era 1 noiembrie 2019.Șeful statului…

- Cei care ancheteaza gruparea infracționala condusa Lucian Boncu, prietenul lui Ionut Nasleu, omul de incredere al primarului Nicolae Robu, ii invita sa depuna marturie pe cetatenii care au picat victime clanului. Gruparea a fost destructurata la Timișoara, membrii ei fiind acuzati pentru savarșirea…

- Intrebat de reporterul tion.ro daca nu ii este afectata imaginea de primar al Timișoarei apropierea publica intre șeful piețelor din oraș și liderul unui clan interlop, pus sub acuzare de DIICOT, Robu a raspuns: „Ba da și vreau sa va spun ca am avut o discuție, l-am chemat azi la mine. Daca…

- Nicolae Robu a declarat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul PNL Timiș, ca a avut o discuție cu fostul sau consilier personal Ionuț Nasleu, in prezent director la Piețe SA, o societate aflata in subordinea Primariei Timișoara. Va reamintim ca, aseara, Ionuț Nasleu a fost audiat ca martor…

- DIICOT Timișoara a dat, astazi, o noua lovitura devastatoare gruparii interlope condusa de Lucian Boncu. In timp ce la Tribunalul Timiș a inceput judecarea solicitarii de arestare a celor noua membrii ai gruparii pentru trafic de cocaina, procurorii anti-mafia au declanșat o noua acțiune de proporții.…

- Politisti de la BCCO, coordonati de procurori DIICOT, au efectuat zeci de percheziții, miercuri dimineata, in judetele Timiș și Bihor, urmarind destructurarea unor retele de traficanti de droguri si camatarie. Potrivit Pressalert, printtre cei luati in vizor se numara timisorenii Lucian Boncu si Alin…

- Klaus Iohannis a afirmat, vineri, ca efectele proastei guvernari ale PSD afecteaza proiectele de dezvoltare și bunastarea comunitaților locale. Șeful statului susține ca succesele comunitaților arata ca oamenii vizionari reușesc in ciuda obstacolelor, dar și ca Romania s-ar putea dezvolta mai mult.„Astazi,…

- Marian Tiuga, un interlop din Iasi afiliat clanului Corduneanu, a fost prins in Marea Britanie si extradat in Romania. Infractorul este acuzat ca ar fi coordonat o retea de hoti ce lucra in zeci de tari europene pentru clanul interlop de la Iasi.