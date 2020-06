Mesajul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România către clasa politică actuală, în ajunul Centenarului Trianon: Resetaţi-vă! La 1 Decembrie 1918 s-a implinit dorinta unirii romanilor infaptuita temerar de Mihai Viteazul la 1600, dar nu toti au putut fi adusi in interiorul adevaratelor fruntarii ale Tarii. In 1940, „Inaltele Porti” ale lumii au ciopartit teritoriul national, iar hoardele „Amiralului fara flota” au masacrat cu cruzime romani, evrei si chiar maghiari aflati in Transilvania ocupata dupa semnarea Dictatului de la Viena. In 1941, romanii parasiti de „aliatii traditionali” au incercat readucerea tinuturilor rapite, dar actul de la 23 august a adus Tara la statulul pe care cei trei mari criminali il hotarasera… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

