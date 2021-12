COVID-19 afecteaza si sportivii, in ciuda conditiei fizice. Fotbalistul lui Bayern Munchen ,Joshua Kimmich, regreta ca nu s-a vaccinat mai devreme. In prezent, jucatorul are probleme cu plamanii.

Starul lui Bayern Munchen, Joshua Kimmich, spune ca ar fi trebuit sa se vaccineze mai devreme dupa ce a suferit o problema pulmonara din cauza COVID-19, relateaza CNN, potrivit Mediafax.

Kimmich si-a exprimat anterior reticenta de a se vaccina din cauza „temerilor si ingrijorarilor” cu privire la vaccin.

Tanarul de 26 de ani a fost testat pozitiv pentru COVID-19 luna trecuta, dar…