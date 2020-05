Stiri pe aceeasi tema

- Stimata Doamna Ministru Monica Anisie, Invatamantul din Romania este gratuit si obligatoriu in Romania, cel putin din punct de vedere constitutional. Invatamantul este, deci, despre si pentru elevi. Orice fel de elev, fie din orase resedinta de judet, fie din mediul rural. Timp de 30 de ani a fost numai…

- ​Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti seara ca scolile s-ar putea redeschide la sfarsitul lunii mai - inceputul lunii iunie, o discutie pe aceasta urmand sa aiba miercuri cu ministrul Educatiei. "Poate sfarsitul lunii mai - inceputul lunii iunie, 1 iunie. Trebuie sa avem foarte mare grija…

Școlile s-ar putea redeschide la sfarsitul lunii mai sau inceputul lunii iunie, a declarat, marți seara, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, care a precizat ca urmeaza sa aiba o discuție cu ministrul Educatiei. Elevii s-ar putea confrunta cu unele schimbari.

- Autoritatile din Singapore au anuntat ca de marti, 7 aprilie 2020, se inchid toate scolile si majoritatea locurilor de munca, in cadrul amplificarii masurilor de contracarare a coronavirusului. Doar serviciile esentiale, precum supermarketurile, vor putea functiona la program normal. Inchiderea…

- Intr-o interventie telefonica la Romania TV , ministrul Educatie, Monica Anisie, a facut cateva precizari referitoare la sustinerea examenele nationale de anul acesta. "Niciodata nu am luat in calcul inghetarea anului scolar. In aceasta perioada elevii pot rezolva acele teste, iar in data de trei aprilie…

- Elevii de clasa a VIII-a și cei de clasa a XII-a vor avea la dispoziție noi modele de subiecte pe care sa le lucreze cat stau acasa, a declarat ministrul Educației, Monica Anisie, in cadrul unui interviu pentru Hotnews.ro. Variantele de subiecte sunt elaborate de Centrul Național de Examinare și Evaluare…

- Cei 42 de elevi și 17 insoțitori, care se intorceau din Portugalia si au ramas blocați pe aeroportul din Budapesta, unde aveau escala, se vor intoarce in Romania pe culoarul umanitar deschis de Ungaria. Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca s-a gasit o soluție pentru acești elevi…