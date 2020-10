Stiri pe aceeasi tema

- Cand unui popor i se iau sfinții in care crede, degeaba ii ramane viața! Decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgența, condus de Ludovic Orban, de a interzice ortodocșilor romani sa vina la Iași pentru a se inchina moaștelor Sfintei Parascheva, la 14 octombrie, ca in fiecare an, a produs…

- Intr-un comunicat de presa numit "Durere adaugata la durere", mitropolitul Moldovei si Bucovinei spune ca decizia de a interzice participarea pelerinilor la hramul Sfintei Cuvioase Parascheva "incalca numeroase prevederi legale și principii internaționale ce protejeaza libertatea de manifestare religioasa".…

- Anul acesta, maicutele de la Manastirea Copou, aflata in partea de nord a Gradinii Botanice din Iasi, au realizat vesminte speciale pentru Sfanta Parascheva, la comanda Societatii Ortodoxe a Femeilor Romane din Iasi si cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Teofan, mitropolit al Moldovei si Bucovinei.…

- Decizii istorice la Iasi, in legatura cu sarbatoarea Sfintei Parascheva. Pentru prima data, autoritatile au decis sa nu mai scoata din Catedrala moastele sfinte. Asta in conditiile in care evenimentul se va desfasura fara multa lume, asa cum a fost organizat. Tot pentru prima data, autoritatile centrale,…

- Pelerinajul de la Iași, organizat cu ocazia sarbatorii Sfintei Parascheva, se desfașoara sub pelerina altor reguli acum, dat fiind contextul in care ne aflam, iar una dintre ele este ca nu pot lua parte la eveniment decat cei cu domiciliu sau reședința in localitatea respectiva, motiv de suparare pentru…

- Circa 200 de persoane așteptau la ora pranzului sa intre pentru a vedea racla cu moaștele Sfintei Parascheva, durata așteptarii la rand fiind de circa 30 de minute, conform Ziarul de Iași.Potrivit sursei citate, la intrare sunt preoți care ii ghideaza pe pelerini, alții care patruleaza pe toata lungimea…

- Azi-dimineata a avut loc o intalnire informala la Prefectura in legatura cu pelerinajul de la Iasi. Singura masura luata pana acum este legitimarea celor care vor ajunge sa se inchine la racla. Declaratii ale lui Marius Danga, seful Cancelariei de la Institutia Prefectului: In aceasta dupa-amiaza este…

- Nelu Tataru a afirmat sambata, la Digi 24, ca este un an diferit din cauza pandemiei si toata lumea trebuie sa inteleaga faptul ca nu mai poate fi aceeasi sarbatoare ca in anii trecuti. "Vor urma niste sarbatori ale Iasului, vor urma sarbatorile Sfintei Parascheva, sunt la evaluarea unor unitati medicale,…