Mesajul trimis de mama ucigașă din Botoșani către soțul ei: „Mulțumesc că m-ai făcut să fac ceea ce nu voiam. Sper să fii fericit fără noi. Adio” Mama ucigașa de la Botoșani, care s-a aruncat impreuna cu cei doi copii de la balconul hotelului in care erau cazați, i-a lasat soțului un mesaj de adio inainte de a comite fapta. Copilul de 2 ani a murit pe loc, iar cel de 3 ani se afla in stare grava la spital. „Mulțumesc ca m-ai facut sa fac ceea ce nu voiam. Sper sa fii fericit acum ca ai scapat de noi și nu mai trebuie sa ne trimiți bani, ca am ințeles ca asta era marea ta problema. Cel mai rau imi pare pentru copii, ca ei nu au nicio vina. Dar nu ii pot lasa așa ai nimanui. Nimeni nu o sa ii iubeasca. Sper sa fii fericit fara noi. Adio!”… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care era intr-un hotel din Botoșani, Romania și-a aruncat copiii de 2 și de, respectiv, 3 ani de la balcon și a amenințat ca se sinucide. Copilul de 2 ani a decedat la spital, iar cel mare a fost transferat in coma la Iasi. Dupa ce a fost salvata de pompieri, femeia a sustinut ca nu a vrut…

- Au aparut noi detalii despre femeia din Botoșani, care și-a aruncat cei doi copii pe geam, iar unul dintre ei a murit. Lorelai Babii i-a trimis un mesaj de adio soțului ei inainte sa recurga la gestul necugetat. Femeia avea un plan ingrozitor și suferea cumplit din mai multe motive pe care le-a spus…

- ​​​​​​​O mama tanara s-a aruncat impreuna cu cei doi copii ai sai de la etajul al doilea al hotelului in care s-a cazat, duminica noapte spre luni, in Botosani. Baiețelul de 2 ani a murit, iar fratele lui, de 3 ani, a fost transportat in stare critica, la spitalul Sfanta Maria din Iasi. Inainte de tragedie,…

- O femeie, aflata la etajul 1 al unui hotel din Botosani, si-a aruncat copiii, cu varstele de 2, respectiv 3 ani, de la balcon, amenintand ca se va sinucide. Cei doi copii au fost transportati la spital, in stare grava. Copilul in varsta de doi ani a decedat.Potrivit unor surse judiciare, inainte…

- Totul a inceput aseara, in jurul orei 22.00. Tanara insarcinata in 13 saptamani a acuzat dureri de burta si sangerari. A sunat la 112 si a fost dusa de urgenta la spital. Aici insa, femeia a primit doar un calmant si i s-a spus sa astepte pana dimineata cand va fi monitorizata de doctorul care ii monitorizeaza…

- Un barbat care se pregatea sa plece cu familia in concediu și-a pierdut borseta cu bani in timp ce alimenta la o benzinarie. Borseta a fost gasita de o alta persoana, care s-a facut nevazuta, cu tot cu banii. Din fericire, pe fir a intrat un polițist clujean, pe nume Samir, care a rezolvat situația.

- Consiliul Județean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea, a organizat joi, 1 iunie 2023, Concursul Național de Muzica ușoara pentru Copii ,,Inocența de copil”, ediția a VII-a, in Amfiteatrulul Crangului Petrești. In urma preselecției, au participat copii din județele: Botoșani, Braila, Galați, Ialomița,…