- Simona Halep a postat, luni, un mesaj pe Facebook, in care spune ca victoria de la Toronto inseamna enorm pentru ea si a multumit fanilor pentru ca au facut-o sa se simta ca acasa. "Aceasta victorie inseamna foarte mult pentru mine. M-am reintors din punct de vedere mental din aprilie anul acesta.…

- Antrenorul Patrick Mouratoglu s-a aratat impresionat de romanii care au incurajat-o pe Simona Halep la turneul de la Toronto. ”In primul rand, vreau sa le multumesc romanilor din tribune care au incurajat-o pe Simona pe parcursul unei saptamani incheiate cu o victorie. Nu am mai vazut un asemenea popor…

- Simona Halep, 30 de ani, 6 WTA, a caștigat turneul de la Toronto, fiind prima competiție in care sportiva din Constanța a triumfat alaturi de antrenorul Patrick Mouratoglou. Tehnicianul a ținut s-o felicite pe Simona pentru succesul din Canada, dar și pe romanii care o susțin „peste tot in lume”. „In…

- Simona Halep (locul 15 WTA si cap de serie 15) a castigat, duminica, turneul de categorie WTA 1000 de la Toronto, cu premii totale de 2,5 milioane de dolari. In ultimul act al competiției, jucatoarea romana de tenis a invins-o pe brazilianca Beatriz Haddad Maia (locul 24WTA), scor 6-3, 2-6, 6-3, in…

- Dupa ce David Popovici a scos Romania la lumina, acum, Simona Halep reușește o alta performanța. A caștigat WTA Toronto! Simona Halep, tenismena romanca in varsta de 30 de ani, a invins-o pe brazilianca Beatriz Haddad Maia, 26 de ani, in finala WTA Toronto, cu scorul de 6-3, 2-6, 6-3. Acesta este al…

- Simona Halep a cucerit duminica titlul cu numarul 24 din cariera, dupa ce s-a impus in finala de la Toronto (WTA 1000). Dupa meciul cu Beatriz Haddad Maia, fosta lidera mondiala le-a mulțumit fanilor, copiilor de mingi, dar și antrenorului Patrick Mouratoglou.

- Simona Halep (locul 15 WTA si favorita 15) s-a calificat, sambata, in finala turneului de categorie WTA 1000 de la Toronto. Jucatoarea romana de tenis a invins-o in semifinale pe americanca Jessica Pegula (locul 7 WTA si cap de serie 7), scor 2-6, 6-3, 6-4. Meciul a durat doua ore si 14 minute. “Nu…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova o va intalni pe brazilianca Beatriz Haddad Maia in semifinalele turneului WTA 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari, invingatoarea urmand sa joace in finala cu castigatoarea duelului dintre romanca Simona Halep si americanca…